Аджика з перцю на зиму: одна гостренька, друга пекуча — обидві неймовірно смачні

Ділимося двома рецептами дуже смачної аджики з соковитого болгарського і гострого перцю.

В першій — жодного томату! Ця яскрава, вітамінна та неймовірно ароматна закуска спокійно простоїть у холодильнику всю зиму.

Вона ідеальна до борщу чи голубців, запеченого м’яса, гарячих макаронів і просто — як намазка на свіжий хрумкий хліб. Щиро рекомендуємо спробувати!

Сира аджика з болгарського перцю без помідорів

Інгредієнти на 1 літрову банку

Болгарський солодкий перець (краще червоний) — 700 г

Гострий перець — 1–2 шт.

Часник — 3 головки

Цукор — 1 ст. ложка

Сіль — 1 ст. ложка

Оцет 9% — 70–80 мл

Як приготувати аджику з болгарського перцю без помідорів

Помий перець, очисть від насіння та плодоніжок. Часник почисть від лушпиння. Якщо хочеш помірну гостроту, з гострого перцю насіння краще видали. Перекрути болгарський перець, гострий перець та часник через м’ясорубку, або подрібни в блендері. Додай сіль, цукор та оцет. Добре все перемішай, щоб кристалики солі й цукру повністю розчинилися. Розклади по сухих стерильних банках і щільно закрий кришками. Зберігай виключно в холодильнику!

Грузинська аджика з гострого перцю чилі

А це традиційна мегрельська або абхазька версія гострої аджики. Горіхи в ній пом’якшують пекучість чилі та додають цікавого горіхового присмаку.

Ось класичний рецепт цієї неймовірної приправи:

Інгредієнти

Гострий перець чилі (червоний) — 500 г

Волоські горіхи (очищені) — 150 г

Часник — 150 г

Свіжа кінза — 1 великий пучок

Сушена уцхо-сунелі (або хмелі-сунелі) — 2 ст. ложки

Мелений коріандр — 1 ст. ложка

Сіль (велика, нейодована) — 1,5–2 ст. ложки

Спосіб приготування аджики з гострого перцю чилі

Помий перець і зелень, почисть часник. Краще вдягни гумові рукавички. У перцю зріж хвостики. Якщо хочеш менш пекучу аджику — видали насіння, якщо любиш вогонь — залишай його. Злегка підсуши волоські горіхи на сухій сковороді протягом 3–5 хвилин, щоб розкрити їхній аромат, і дай їм охолонути. Перекрути через м’ясорубку (або подрібни в блендері) перець чилі, горіхи, часник та кінзу. Маса має вийти максимально однорідною. Додай у суміш уцхо-сунелі, коріандр та сіль. Добре вимішай усе ложкою. Розклади по сухих чистих баночках і закрий кришками. Зберігай у холодильнику. Завдяки солі та гостроті чилі ця аджика чудово зберігається кілька місяців!

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Джерело фото: Рinterest.

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