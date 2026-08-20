Аджика з перцю на зиму: одна гостренька, друга пекуча — обидві неймовірно смачні

Ділимося двома рецептами дуже смачної аджики з соковитого болгарського і гострого перцю.
В першій — жодного томату! Ця яскрава, вітамінна та неймовірно ароматна закуска спокійно простоїть у холодильнику всю зиму.
Вона ідеальна до борщу чи голубців, запеченого м’яса, гарячих макаронів і просто — як намазка на свіжий хрумкий хліб. Щиро рекомендуємо спробувати!
Сира аджика з болгарського перцю без помідорів
Інгредієнти на 1 літрову банку
- Болгарський солодкий перець (краще червоний) — 700 г
- Гострий перець — 1–2 шт.
- Часник — 3 головки
- Цукор — 1 ст. ложка
- Сіль — 1 ст. ложка
- Оцет 9% — 70–80 мл
Як приготувати аджику з болгарського перцю без помідорів
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- Помий перець, очисть від насіння та плодоніжок. Часник почисть від лушпиння. Якщо хочеш помірну гостроту, з гострого перцю насіння краще видали.
- Перекрути болгарський перець, гострий перець та часник через м’ясорубку, або подрібни в блендері.
- Додай сіль, цукор та оцет. Добре все перемішай, щоб кристалики солі й цукру повністю розчинилися.
- Розклади по сухих стерильних банках і щільно закрий кришками. Зберігай виключно в холодильнику!
Грузинська аджика з гострого перцю чилі
А це традиційна мегрельська або абхазька версія гострої аджики. Горіхи в ній пом’якшують пекучість чилі та додають цікавого горіхового присмаку.
Ось класичний рецепт цієї неймовірної приправи:
Інгредієнти
- Гострий перець чилі (червоний) — 500 г
- Волоські горіхи (очищені) — 150 г
- Часник — 150 г
- Свіжа кінза — 1 великий пучок
- Сушена уцхо-сунелі (або хмелі-сунелі) — 2 ст. ложки
- Мелений коріандр — 1 ст. ложка
- Сіль (велика, нейодована) — 1,5–2 ст. ложки
Спосіб приготування аджики з гострого перцю чилі
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- Помий перець і зелень, почисть часник. Краще вдягни гумові рукавички. У перцю зріж хвостики. Якщо хочеш менш пекучу аджику — видали насіння, якщо любиш вогонь — залишай його.
- Злегка підсуши волоські горіхи на сухій сковороді протягом 3–5 хвилин, щоб розкрити їхній аромат, і дай їм охолонути.
- Перекрути через м’ясорубку (або подрібни в блендері) перець чилі, горіхи, часник та кінзу. Маса має вийти максимально однорідною.
- Додай у суміш уцхо-сунелі, коріандр та сіль. Добре вимішай усе ложкою.
- Розклади по сухих чистих баночках і закрий кришками. Зберігай у холодильнику. Завдяки солі та гостроті чилі ця аджика чудово зберігається кілька місяців!
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Джерело фото: Рinterest.
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