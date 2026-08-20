Стиль життя Їжа та рецепти

Аджика з перцю на зиму: одна гостренька, друга пекуча — обидві неймовірно смачні

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 19:00 3 хв.
аджика з перцю

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