Аджика из перца на зиму: одна остренькая, вторая жгучая — обе невероятно вкусные

В первой — ни одного помидора! Эта яркая, витаминная и невероятно ароматная закуска спокойно простоит в холодильнике всю зиму.

Она идеальна к борщу или голубцам, запеченному мясу, горячим макаронам и просто — как намазка на свежий хрустящий хлеб. Искренне рекомендуем попробовать!

Сырая аджика из болгарского перца без помидоров

Ингредиенты на 1-литровую банку

Болгарский сладкий перец (лучше красный) — 700 г

Острый перец — 1–2 шт.

Чеснок — 3 головки

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1 ст. ложка

Уксус 9% — 70–80 мл

Как приготовить аджику из болгарского перца без помидоров

Помой перец, очисти от семян и плодоножек. Чеснок очисти от шелухи. Если хочешь умеренную остроту, из острого перца семена лучше удалить. Перекрути болгарский перец, острый перец и чеснок через мясорубку или измельчи в блендере. Добавь соль, сахар и уксус. Хорошо все перемешай, чтобы кристаллики соли и сахара полностью растворились. Разложи по сухим стерильным банкам и плотно закрой крышками. Храни исключительно в холодильнике!

Грузинская аджика из острого перца чили

А это традиционная мегрельская или абхазская версия острой аджики. Орехи в ней смягчают жгучесть чили и добавляют интересный ореховый вкус.

Вот классический рецепт этой невероятной приправы:

Ингредиенты

Острый перец чили (красный) — 500 г

Грецкие орехи (очищенные) — 150 г

Чеснок — 150 г

Свежая кинза — 1 большой пучок

Сушеная уцхо-сунели (или хмели-сунели) — 2 ст. ложки

Молотый кориандр — 1 ст. ложка

Соль (крупная, нейодированная) — 1,5–2 ст. ложки

Способ приготовления аджики из острого перца чили

Помой перец и зелень, очисти чеснок. Лучше надень резиновые перчатки. У перца срежь хвостики. Если хочешь менее жгучую аджику — удали семена, если любишь огонь — оставь их. Слегка подсуши грецкие орехи на сухой сковороде в течение 3–5 минут, чтобы раскрыть их аромат, и дай им остыть. Перекрути через мясорубку (или измельчи в блендере) перец чили, орехи, чеснок и кинзу. Масса должна получиться максимально однородной. Добавь в смесь уцхо-сунели, кориандр и соль. Хорошо перемешай все ложкой. Разложи по сухим чистым баночкам и закрой крышками. Храни в холодильнике. Благодаря соли и остроте чили эта аджика прекрасно хранится несколько месяцев!

А еще поинтересуйся такой заготовкой: аджика с яблоками на зиму, даем три лучших рецепта на любой вкус.

Источник фото: Рinterest.