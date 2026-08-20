Аджика из перца на зиму: одна остренькая, вторая жгучая — обе невероятно вкусные

Делимся двумя рецептами очень вкусной аджики из сочного болгарского и острого перца.
В первой — ни одного помидора! Эта яркая, витаминная и невероятно ароматная закуска спокойно простоит в холодильнике всю зиму.
Она идеальна к борщу или голубцам, запеченному мясу, горячим макаронам и просто — как намазка на свежий хрустящий хлеб. Искренне рекомендуем попробовать!
Сырая аджика из болгарского перца без помидоров
Ингредиенты на 1-литровую банку
- Болгарский сладкий перец (лучше красный) — 700 г
- Острый перец — 1–2 шт.
- Чеснок — 3 головки
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — 1 ст. ложка
- Уксус 9% — 70–80 мл
Как приготовить аджику из болгарского перца без помидоров
- Помой перец, очисти от семян и плодоножек. Чеснок очисти от шелухи. Если хочешь умеренную остроту, из острого перца семена лучше удалить.
- Перекрути болгарский перец, острый перец и чеснок через мясорубку или измельчи в блендере.
- Добавь соль, сахар и уксус. Хорошо все перемешай, чтобы кристаллики соли и сахара полностью растворились.
- Разложи по сухим стерильным банкам и плотно закрой крышками. Храни исключительно в холодильнике!
Грузинская аджика из острого перца чили
А это традиционная мегрельская или абхазская версия острой аджики. Орехи в ней смягчают жгучесть чили и добавляют интересный ореховый вкус.
Вот классический рецепт этой невероятной приправы:
Ингредиенты
- Острый перец чили (красный) — 500 г
- Грецкие орехи (очищенные) — 150 г
- Чеснок — 150 г
- Свежая кинза — 1 большой пучок
- Сушеная уцхо-сунели (или хмели-сунели) — 2 ст. ложки
- Молотый кориандр — 1 ст. ложка
- Соль (крупная, нейодированная) — 1,5–2 ст. ложки
Способ приготовления аджики из острого перца чили
- Помой перец и зелень, очисти чеснок. Лучше надень резиновые перчатки. У перца срежь хвостики. Если хочешь менее жгучую аджику — удали семена, если любишь огонь — оставь их.
- Слегка подсуши грецкие орехи на сухой сковороде в течение 3–5 минут, чтобы раскрыть их аромат, и дай им остыть.
- Перекрути через мясорубку (или измельчи в блендере) перец чили, орехи, чеснок и кинзу. Масса должна получиться максимально однородной.
- Добавь в смесь уцхо-сунели, кориандр и соль. Хорошо перемешай все ложкой.
- Разложи по сухим чистым баночкам и закрой крышками. Храни в холодильнике. Благодаря соли и остроте чили эта аджика прекрасно хранится несколько месяцев!
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Источник фото: Рinterest.
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