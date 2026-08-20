Стиль жизни Еда и рецепты

Аджика из перца на зиму: одна остренькая, вторая жгучая — обе невероятно вкусные

Ольга Петухова, редактор сайта 20 августа 2026, 19:00 3 мин.
аджика из перца

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь