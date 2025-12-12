Виплати на дітей з інвалідністю 2026: нові суми та що зміниться для родин

Піклування про дитину з інвалідністю завжди стає серйозним випробуванням для сім’ї. Саме тому важливо, щоб держава надавала підтримку таким родинам: забезпечувала доступ до необхідних послуг, допомагала долати щоденні труднощі.

Саме на це спрямовані законодавчі оновлення, які набудуть чинності 2026 року.

Про те, чи зміняться розміри виплат для дітей з інвалідністю у 2026 році – читай у матеріалі.

Виплати на дітей з інвалідністю 2026: чи змінились суми

Уряд планує ввести з 2026 року новий вид державної фінансової підтримки для сімей з маленькими дітьми.

Це кошти на догляд за немовлятами, і для родин, де дитина має інвалідність. Такий порядок визначений законом №13532.

Батьки зможуть розраховувати на такі суми:

7 тис. грн щомісяця — для дітей віком до одного року;

10,5 тис. грн щомісяця — якщо дитина до року має інвалідність;

Родини, які наразі отримують чинну допомогу у розмірі 860 грн, продовжать отримувати її додатково, за умови що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповниться один рік.

Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також починаючи з 1 січня 2026 року в Україні працюватиме програма єЯсла, яка передбачає щомісячні виплати для батьків дітей від 1 до 3 років, якщо вони повертаються до роботи на повний день.

Сума підтримки становитиме 8 000 грн, а для сімей, що виховують дитину з інвалідністю — 12 000 грн.

Отримані кошти можна буде витратити на няню для малюка або для оплати приватних чи комунальних закладів і різних занять.

Читати на тему Програма Зимова підтримка: українці зможуть отримати 6500 гривень Уряд хоче підтримати тих, кому найважче пережити холодний сезон. Хто потрапить до списку отримувачів і коли чекати грошей — читай у матеріалі

Чи буде підвищення виплат для дітей з інвалідністю 2026

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, що 11 грудня 2025 року Комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №14191, який стосується комплексної підтримки дітей з інвалідністю.

Документ пропонує збільшити допомогу на дітей з інвалідністю і зокрема передбачає, що вона більше не буде прив’язуватися до заниженого прожиткового мінімуму. Її планують обчислювати від розміру мінімальної заробітної плати:

діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати;

особи з інвалідністю з дитинства I групи — 100%;

II групи — 70%;

III групи — 30%.

Поки ж розміри виплат на догляд за дитиною з інвалідністю у 2026 році обчислятимуться таким чином:

для осіб з інвалідністю I групи (підгрупа А) — 200% прожиткового мінімуму.

для підгрупи Б — 100% прожиткового мінімуму.

дітям з інвалідністю підгрупи А у 2026 році також виплачуватимуть 200% прожиткового мінімуму.

Читай також, чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на ліки: роз’яснення від держави.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!