Для тебе Новини

Чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на ліки: роз’яснення від держави

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Грудня 2025, 15:00 2 хв.
Чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на ліки
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь