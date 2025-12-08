Чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на ліки: роз’яснення від держави

На картку Національний кешбек поступово зараховують Зимову підтримку всім, хто оформив заявки. А чи можна витратити 1000 грн на ліки — читай в нашому матеріалі.

Чи можна витратити 1000 грн від Зеленського на ліки

Як повідомляє портал Дія, гроші, що надходять в рамках Зимової підтримки, можна витратити на ліки. Втім, це можливо лише у тих аптеках, які беруть участь в програмі єПідтримки. Перелік аптек можна знайти на сайті Зимової підтримки.

Зокрема станом на грудень до нього входять:

АНЦ;

Подорожник;

Аптека 9-1-1;

Аптека оптових ц…;

Бажаємо здоров’я тощо.

Які ліки можна купити на 1000 грн від Зеленського

Є конкретний перелік ліків, на які можна витратити тисячу Зеленського. Його можна переглянути за посиланням. Тож, як вже зрозуміло, далеко не всі препарати можна купити, розрахувавшись карткою Національний кешбек.

Якщо кошти нарахували на картку, тоді пропонуємо найпростіший спосіб витратити їх:

завантажуємо додаток Apple Pay або Google Pay, залежно від системи;

прив’язуємо дані своєї картки Національний кешбек. Для цього треба ввести номер картки, строк придатності та CVV — код позаду картки, який можна знайти у додатку свого банку;

також програма може попросити деякі особисті дані: ім’я, прізвище, по-батькові, поштовий індекс та адресу;

підтверджуємо дані й завершуємо прив’язку картки.

Карткою можна розрахуватися онлайн. Для цього треба ввести всі необхідні дані під час виконання платіжної операції.

Якщо ж отримуєш 1000 гривень в Укрпошті, тоді варто уточнити у працівників, як саме заплатити за ліки, адже витратити готівку дозволено лише у відділенні. Як варіант, можна замовити ліки у відділення, а потім розрахуватися за них допомогою від держави.

