В яких супермаркетах можна розраховуватися 1000 Зеленського: чи є перелік

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Грудня 2025, 15:00 2 хв.
Де витратити 1000 зеленського на продукти
Фото Depositphotos

