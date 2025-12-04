В яких супермаркетах можна розраховуватися 1000 Зеленського: чи є перелік

Українці активно отримують виплати за програмою Зимова єПідтримка, проте механіка використання коштів має свої особливості. Процес оплати проходить відповідно до так званих MCC-кодів. Це означає, що успішність транзакції залежить не від вивіски чи назви магазину, а від того, як налаштований його платіжний термінал.

Ми проаналізували урядову постанову №1443, щоб чітко пояснити, в яких супермаркетах можна розраховуватися 1000 Зеленського та які коди відповідають за купівлю продуктів харчування.

МСС 5411: які магазини підпадають під цей код

Головна особливість цієї хвилі допомоги — дозвіл на купівлю продуктів харчування. Згідно з додатком 1 до постанови Кабміну, зелене світло отримав код 5411. Це міжнародне позначення категорії Продуктові магазини та супермаркети.

Користувачі часто запитують: мсс 5411 які магазини використовують у своїй роботі? Відповідь проста: це код, який присвоюється більшості торговельних точок, що спеціалізуються на продажу їжі.

У коментарях в Threads представники Дії офіційно зазначили, що вичерпного переліку брендів наразі не існує. Отже, мсс 5411 список магазинів формується за принципом банківського налаштування: якщо термінал на касі зареєстрований як продуктовий магазин, оплата зимовою тисячею пройде.

В яких супермаркетах розрахуватися 1000 Зеленського: технічні нюанси

Варто зазначити, що наразі триває процес технічного налаштування між банками та торговими точками. У Дії радять не панікувати, якщо оплата не пройшла з першого разу, а спробувати скористатися коштами дещо згодом.

Питання, в яких супермаркетах розрахуватися 1000 Зеленського, вирішується автоматично: якщо код магазину збігається з дозволеним (5411), система пропустить платіж. Якщо ж магазин продає переважно алкоголь, побутову хімію або супутні товари і має інший код — транзакцію буде відхилено.

