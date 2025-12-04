Для тебя Новости

В каких супермаркетах можно рассчитываться 1000 Зеленского: есть ли перечень

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 декабря 2025, 15:00 2 мин.
Где потратить 1000 Зеленського на продукты
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь