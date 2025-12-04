В каких супермаркетах можно рассчитываться 1000 Зеленского: есть ли перечень

Украинцы активно получают выплаты по программе Зимова Підтримка, однако механика использования средств имеет свои особенности. Процесс оплаты проходит в соответствии с так называемыми MCC-кодами. Это означает, что успешность транзакции зависит не от вывески или названия магазина, а от того, как настроен его платежный терминал.

Мы проанализировали правительственное постановление №1443, чтобы четко объяснить, в каких супермаркетах можно рассчитываться 1000 Зеленского и какие коды отвечают за покупку продуктов питания.

МСС 5411: какие магазины подпадают под этот код

Главная особенность этой волны помощи — разрешение на покупку продуктов питания. Согласно приложению 1 к постановлению Кадмина, зеленый свет получил код 5411. Это международное обозначение категории Продуктовые магазины и супермаркеты.

Пользователи часто спрашивают: мсс 5411 какие магазины используют в своей работе? Ответ прост: это код, который присваивается большинству торговых точек, специализирующихся на продаже еды.

В комментариях в Threads представители Дії официально отметили, что исчерпывающего перечня брендов пока не существует. Итак, мсс 5411 список магазинов формируется по принципу банковской настройки: если терминал на кассе зарегистрирован как продуктовый магазин, оплата зимней тысячей пройдет.

В каких супермаркетах рассчитываться 1000 Зеленского: технические нюансы

Стоит отметить, что сейчас продолжается процесс технической настройки между банками и торговыми точками. В Дії советуют не паниковать, если оплата не прошла с первого раза, а попробовать воспользоваться средствами несколько позже.

Вопрос, в каких супермаркетах рассчитываться 1000 Зеленского, решается автоматически: если код магазина совпадает с разрешенным (5411), система пропустит платеж. Если магазин продает преимущественно алкоголь, бытовую химию или сопутствующие товары и имеет другой код — транзакция будет отклонена.

Теперь ты знаешь, где тратить тысячу от Зеленского. Если ты еще не оформил помощь, то инструкция, как получить 1000 гривен на счет в рекордные сроки.

