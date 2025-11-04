Куда потратить тысячу от Зеленского: какие покупки можно оплатить выплатой

Украинцы снова получат зимнюю поддержку от государства — программу прямых выплат, которую инициировал президент Владимир Зеленский, чтобы помочь гражданам пережить холодный сезон.

Проект действует с декабря 2024 года и охватывает миллионы украинцев — прежде всего пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, семьи с детьми и малообеспеченные семьи. Как и в прошлом году, государство выплатит 1000 гривен, которую можно потратить на самое необходимое.

Куда потратить 1000: самые популярные варианты

По данным Министерства экономики Украины, в прошлом году украинцы тратили тысячу от Зеленского преимущественно на базовые вещи:

Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% всех расходов);

Связь, мобильный интернет, телекоммуникации — 1,9 млрд грн;

Лекарства и медицинские товары — 237 млн грн;

Книги и печатную продукцию — 178 млн грн;

Питание в кафе и ресторанах — 443 млн грн;

Транспорт — 120 млн грн (железная дорога, автобусы, метро);

Благотворительность и донаты на ВСУ — миллионы гривен;

Развлечения — кинотеатры, театры, музеи — около 80 млн грн.

Куда потратить 1000 от Зеленского в этом году

Пока обновленные правила программы правительство еще не обнародовало, но ожидается, что направления расходов останутся схожими.

Если инициативу продолжат, тысячу Зеленского можно будет потратить на:

Оплату коммунальных услуг (газ, свет, вода, отопление);

Мобильную связь или интернет;

Аптеку или медицинские услуги;

Билеты на поезд, автобус или метро;

Помощь военным и благотворительным фондам;

Покупку книг, журналов или образовательных курсов;

Кино, театр или культурные мероприятия.

Что можно купить за тысячу Зеленского

Если деньги еще не использованы, их можно потратить до конца 2025 года.

За 1000 гривен от Зеленского можно оплатить месяц интернета, пополнить транспортную карту, купить набор сезонных лекарств, две книги или сделать донат на ВСУ.

