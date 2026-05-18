Международный день музеев: украинские реалии. О фронте, защите и жизни украинской культуры во время войны

18 мая отмечают международный день музеев. Когда-то они ассоциировались со скучными школьными экскурсиями и старыми предметами, которые нельзя трогать руками.

Но на самом деле музеи — сокровищницы, которые хранят нашу историю, культурное наследие и корни, чтобы их никогда не забывали.

Музеи — это больше, чем шкаф с культурными артефактами, достопримечательностями и картинами. Это место единения со всем прошлым, пережитым и взлелеянным нашим народом. Это связь поколений, которую сейчас пытаются похитить и уничтожить российские оккупанты.

Культура никогда не была вне войны. Уничтожать нашу культуру враги пытались задолго до полномасштабного вторжения и даже задолго до независимости, однако Украина делает все, чтобы защитить свое.

Как музеи, театры, библиотеки, заповедники, галереи спасают культурные памятки от рук врагов, как они выживают в войну и как продолжают жить, несмотря ни на что?

Этим вопросам посвящен проект ZN.UA, созданный при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).

Музеи во время войны: эвакуация, обстрелы и мародерство

В Украине более двух тысяч музеев. Все они имеют разные уровни подчинения — национальные, региональные, муниципальные.

Директор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Юлия Ваганова отметила, что музеи сегодня — прежде всего институт, выполняющий функции сохранения, интерпретации и коммуникации.

Но война заставила выйти на первый план функцию сохранения, ведь ежедневно культурное наследие ежедневно поддается эвакуации, обстрелам и мародерствам.

Эвакуация

В эвакуации с оккупированных территорий нуждаются не только люди, но и ценные предметы украинского культурного наследия. Если оставить их в опасной зоне, велика вероятность мародерства и уничтожения этих памяток врагами.

Эвакуация включает в себя ряд мероприятий и является ресурсоёмкий процессом. Однако раньше в Украине не было механизма превентивной эвакуации, в действующем законодательстве нет такого обозначения.

Согласно действующему законодательству, вопросы эвакуации и сохранения фондов находятся в синергии МКИП, местных администраций, органов местного самоуправления, руководителей учреждений культуры, силовиков, правоохранителей и общественности.

В настоящее время страна улучшает и изменяет законодательство по усовершенствованию механизма эвакуации музеев во время военного положения.

Из соображений безопасности информация об эвакуации, в частности культурных ценностей, не подлежит освещению, но есть немало примеров успешной эвакуации. Так, несмотря на все вызовы, удалось провести самую большую эвакуацию музейных коллекций со времен Второй мировой войны.

Ракетные обстрелы

Украину ежедневно терроризируют вражеские ракеты, уничтожая объекты критической, гражданской и культурной инфраструктуры, унося жизнь людей.

По официальной статистике, с начала вторжения пострадало более 60 музеев и галерей: разрушены — 22 единицы, повреждены — 41 единица. 37% этих разрушений приходится на Донецкую область, 11% — на Харьковскую.

К примеру, 25 апреля 2023 года российская ракета С-300 разрушила Купянский краеведческий музей в Харьковской области и унесла жизни директора музея Ирины Осадчей и еще одной сотрудницы музея, Елены Водопьяновой.

За полгода оккупации директор со своей командой спасала музейные фонды, в которые входили исторические документы и редкие фотографии, археологические, этнографические, нумизматические коллекции.

Уничтожение музея в Купянске, к сожалению, не редкий случай. Это лишь маленькая часть множества российских преступлений против человечности и культуры Украины. Эти преступления регулярно фиксируют, чтобы россияне предстали перед справедливым судом, и не только перед Богом.

Так, в первые месяцы полномасштабного вторжения россияне сожгли историко-краеведческий музей, где хранились картины Марии Примаченко. Враг прицельно уничтожил Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в 300-летие гения-философа. 10 октября 2022 года, во время обстрела Киева, пострадали все музеи вблизи парка Шевченко: музей Ханенко, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская картинная галерея, а также другие музеи, близкие к эпицентру попадания.

Мародерство

Российские оккупанты воруют не только украинскую бытовую технику, одежду и ценные вещи. За время полномасштабного вторжения оккупанты ограбили несколько десятков музеев, в том числе в городах, где была оккупация: Мариуполе, Мелитополе и Херсоне.

Так, Украина уже зафиксировала похищение десятков тысяч предметов искусства, в частности артефактов, возрастом нескольких тысячелетий. Но, как отмечает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, это далеко не все.

По предварительным оценкам экспертов, масштабы хищений на временно оккупированных территориях значительно больше. О количестве похищенных объектов точно сможем говорить только тогда, когда будет деоккупирована наша территория.

Факты преступлений против культурного наследия в Херсоне уже были зафиксированы и переданы ЮНЕСКО, чтобы предотвратить незаконный трафик музейных экспонатов и впоследствии вернуть домой похищенные ценности, — добавил Ткаченко.

Международные эксперты единодушно признают, что это величайшая кража предметов искусства после Второй мировой войны. Подобно германским войскам, россияне не просто воруют, они уничтожают эти предметы и объекты культуры.

По подсчетам МКИП Украины, ограбление и разрушение культурных объектов уже нанесло ущерб на сотни миллионов евро.

Музеи и культура продолжают жить

Несмотря на многочисленные вызовы войны, музеи и объекты продолжают жить и работать. Так, везде, где это стало возможно, музейную жизнь возобновили еще прошлой весной.

К примеру, в столице после освобождения Киевской области одним из первых открылся Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Директор этого музея Юрий Савчук еще в феврале 2022 года задумал выставку “Украина — распятие”. Открылась она 8 мая того же года и стала первой в мире стационарной музейной выставкой о войне, которую демонстрируют в нескольких десятках стран мира.

Летом 2022 года Национальный музей Тараса Шевченко сумел организовать пять проектов почти одновременно. Музей Ханенко, несмотря на обстрелы и блекауты, приглашал посетителей на свои выставки, дискуссии и концерты.

Вдохновляют и музеи Харькова. В частности харьковский Литмузей, с первых недель вторжения ездил с выставками по западной части Украины, а сейчас продолжает оффлайн работу в Харькове при непрерывных обстрелах.

Не отстает и одесский художественный музей. В конце января 2023 года он запустил резонансный выставочный цикл Языки войны. Его цель — сохранять и транслировать искусство военного времени, толчок рефлексиям на обстоятельства, в которых страна оказалась более года назад.

Фото: Александр Ткаченко / Facebook

