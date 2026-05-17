День памяти жертв политических репрессий: вспоминаем тих, кого убил тоталитарный режим СССР

Ежегодно, в третье воскресенье мая, в Украине — День памяти жертв политических репрессий.

Дату учредили указом президента от 2007 года для привлечения внимания общества к трагическим событиям, произошедшим из-за насильственного внедрения коммунизма.

В этом году дата выпадает на 17 мая. Одним из главных символов политических репрессий СССР является захоронение в Быковнянском лесу под Киевом. Это место стало одним из самых известных мест захоронений жертв тоталитарных действий Советской области.

В Быковне, на так называемом “тайном спецучастке НКВД УССР”, в 1937–1941 годах похоронили от 20 до 100 тыс. расстрелянных жертв коммунистического террора. В течение нескольких лет в лес свозили тела жертв НКВД, которых допрашивали в киевских застенках.

Среди них немало представителей украинской культуры, в частности, писатели Михаил Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липкивский и другие.

Быковнянский лес — не единственное место упокоения невинно замученных людей. Украинский институт национальной памяти перечисляет еще многие другие: Пятихатки в Харькове, Рутченково поле в Донецке, Демьянов лаз на Прикарпатье, Сучья балка на Луганщине, урочище Трибы на Полтавщине, Халявин возле Чернигова.

Братские могилы есть и в Виннице, Житомире, Львове, Одессе, Запорожье, Умани, Бердичеве и многих других городах.

В этом году анонсированы мероприятия для почтения памяти жертв политических репрессий.

Как сообщили в Украинском институте национальной памяти, в 14:00 17 мая на территории Национального историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы состоится Межрелигиозное молитвенное мероприятие в память о жертвах политических репрессий коммунистического режима.

К мероприятию, организованному Украинским институтом национальной памяти, Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести и Национальным историко-мемориальным заповедником Быковнянские могилы, присоединятся представители церквей и религиозных организаций, участники Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, представители органов власти и общественность.

Для граждан, которые в этот день посетят Международный мемориал жертв политических репрессий 1937–1941 годов для почтения памяти невинно убиенных, вход на территорию будет открыт с 12:30.

В случае объявления воздушной тревоги посетителей призывают воспользоваться ближайшими укрытиями.

