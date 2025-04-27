Его имя стало неотъемлемой частью развития Украины — именно его считают отцом нашей истории. Михаил Грушевский еще сто лет назад был целью россиян и их пропаганды: они уничтожили его семейный дом, охотились на него!

Проект Історія простими словами в Ранку у Великому місті рассказал малоизвестные факты из жизни выдающегося украинца.

Михаил Грушевский: как большевики охотились на него

Страшной зимой 1918 года россияне совершили теракт против Михаила Грушевского. Оккупанты вторглись в Украину в ответ на провозглашение независимости УНР.

По приказу Муравьева большевики беспощадно обстреливают Киев, грабят дома и публично убивают людей прямо в центре города.

Но в историю вошел пожар в доме Грушевского. Так большевики отомстили ему за провозглашение четвертого Универсала.

Россияне несколько раз били по дому, потому что с первых раз все никак не могли попасть в цель. Сначала прилетело в соседнее здание, потом — крест-накрест. Тогда несколько зажигательных снарядов попали в каменицу председателя Украинской Центральной Рады.

Дом на Паньковской, 9 мгновенно охватил пожар. Красноармейцы пригрозили ударить повторно, если кто-нибудь будет пытаться потушить огонь.

Из дома успела выбежать жена Грушевского — Мария, их дочь Екатерина и художник Василий Кричевский.

Едва живой вынесли мать Михаила, но через несколько дней она скончалась в больнице. Хоронить ее тело пришлось тайком, потому что россияне охотились на семью Грушевских.

В огне была навсегда потеряна большая коллекция украинских книг, вышивок, картин, рукописей, которые имел Михаил Грушевский.

Дом Михаила Грушевского: фото

В цифровом Музее Михаила Грушевского сохранились фотографии дома, где проживал мужчина с семьей до трагедии. Также есть фото дома после пожара.

Убили мать и сожгли дом! Как большевики охотились на Михаила Грушевского

Музей Михаила Грушевского

После войны уцелел только флигель дома. В 2006 году в комнатах был открыт музей Михаила Грушевского.

Главное фото: Голос Украины.

