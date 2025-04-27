Його імʼя стало невіддільною частиною розвитку України — саме його вважають батьком нашої історії. Михайло Грушевський ще сто років тому був ціллю для росіян та їхньої пропаганди: вони знищили його родинний будинок, полювали на нього! Проект Історія простими словами у Ранку у Великому місті розповів маловідомі факти з життя видатного українця. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі! Михайло Грушевський: як більшовики полювали на нього Страшної зими 1918 року росіяни здійснили теракт проти Михайла Грушевського. Окупанти вдерлися до України у відповідь на проголошення незалежності УНР.За наказом Муравйова більшовики нещадно обстрілюють Київ, грабують будинки та привселюдно вбивають людей просто у центрі міста. Та в історію увійшла пожежа у будинку Грушевського. Так більшовики помстилися йому за проголошення четвертого Універсалу. Росіяни кілька разів били по будинку, бо з перших разів все ніяк не могли потрапити у ціль. Спочатку прилетіло в сусідню будівлю, потім — навхрест. Тоді кільканадцять запальних снарядів влучили у камʼяницю голови Української Центральної Ради. Будинок на Паньківській, 9 вмить охопила пожежа. Червоноармійці пригрозили вдарити повторно, якщо хтось намагатиметься загасити вогонь. З будинку встигла вибігти дружина Грушевського — Марія, їхня донька Катерина та художник Василь Кричевський. Читати на тему Від Інституту шляхетних дівчат до катівень НКВС: екскурс стінами Жовтневого палацу Розповідаємо тобі історію Жовтневого палацу: читай у матеріалі. Ледь живою винесли матір Михайла, але за кілька днів вона померла у лікарні. Ховати її тіло довелося потайки, бо росіяни полювали на сімʼю Грушевських. У вогні було назавжди втрачено велику колекцію українських книг, вишивок, картин, рукописів, які мав Михайло Грушевський. Будинок Михайла Грушевського: фото У цифровому Музеї Михайла Грушевського збереглися фотографії будинку, в якому проживав чоловік із сімʼєю до трагедії. Також є фото будинку після пожежі. Вбили матір та спалили дім! Як більшовики полювали на Михайла Грушевського / 2 Фотографії Музей Михайла Грушевського Після війни уцілів лише флігель будинку. У 2006 році у кімнатах відкрили музей Михайла Грушевського. Музей Михайла Грушевського У Києві також колись був у вирі ключових подій будинок письменників. Як будинок Роліт став місцем літератури, репресій та натхнення, читай за посиланням. Головне фото: Голос України.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: історія України, Росія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter