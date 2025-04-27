Його імʼя стало невіддільною частиною розвитку України — саме його вважають батьком нашої історії. Михайло Грушевський ще сто років тому був ціллю для росіян та їхньої пропаганди: вони знищили його родинний будинок, полювали на нього!

Проект Історія простими словами у Ранку у Великому місті розповів маловідомі факти з життя видатного українця. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі!

Михайло Грушевський: як більшовики полювали на нього

Страшної зими 1918 року росіяни здійснили теракт проти Михайла Грушевського. Окупанти вдерлися до України у відповідь на проголошення незалежності УНР.

За наказом Муравйова більшовики нещадно обстрілюють Київ, грабують будинки та привселюдно вбивають людей просто у центрі міста.

Та в історію увійшла пожежа у будинку Грушевського. Так більшовики помстилися йому за проголошення четвертого Універсалу.

Росіяни кілька разів били по будинку, бо з перших разів все ніяк не могли потрапити у ціль. Спочатку прилетіло в сусідню будівлю, потім — навхрест. Тоді кільканадцять запальних снарядів влучили у камʼяницю голови Української Центральної Ради.

Будинок на Паньківській, 9 вмить охопила пожежа. Червоноармійці пригрозили вдарити повторно, якщо хтось намагатиметься загасити вогонь.

З будинку встигла вибігти дружина Грушевського — Марія, їхня донька Катерина та художник Василь Кричевський.

Ледь живою винесли матір Михайла, але за кілька днів вона померла у лікарні. Ховати її тіло довелося потайки, бо росіяни полювали на сімʼю Грушевських.

У вогні було назавжди втрачено велику колекцію українських книг, вишивок, картин, рукописів, які мав Михайло Грушевський.

Будинок Михайла Грушевського: фото

У цифровому Музеї Михайла Грушевського збереглися фотографії будинку, в якому проживав чоловік із сімʼєю до трагедії. Також є фото будинку після пожежі.

Вбили матір та спалили дім! Як більшовики полювали на Михайла Грушевського / 2 Фотографії

Музей Михайла Грушевського

Після війни уцілів лише флігель будинку. У 2006 році у кімнатах відкрили музей Михайла Грушевського.

У Києві також колись був у вирі ключових подій будинок письменників. Як будинок Роліт став місцем літератури, репресій та натхнення, читай за посиланням.

Головне фото: Голос України.

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