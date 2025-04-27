Україна

Вбили матір та спалили дім! Як більшовики полювали на Михайла Грушевського

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 08:30
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 28 квітня 2025: не припиняються штурми на Покровському напрямку
Вбили матір та спалили дім! Як більшовики полювали на Михайла Грушевського
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