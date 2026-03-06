Двое российских военнопленных Алексей из Амурской области и еще один 47-летний Алексей из Тульской области поделились своими историями о том, как они оказались на войне в Украине. Их рассказы освещают разные обстоятельства, которые привели к их участию в конфликте, а также их текущие мысли и чувства.

“Лучше бы в тюрьму”: русские пленные рассказывают, как оказались на войне

31-летний Алексей, получивший ранение во время боя, рассказал, что его жизнь до войны была полна проблем. После развода с женой он злоупотреблял алкоголем, а затем ударил ножом нового избранника своей бывшей жены.

По его словам, к нему домой пришли двое мужчин в военной форме, когда он был под хмельком, и заставили его подписать документы, которые оказались контрактом. Алексей признался, что ему все равно было на то, что он подписывает. Сейчас он считает, что лучше бы попасть в тюрьму, чем оказаться на войне.

Другой также имел проблемы с алкоголем. Он лечился от пьянства в больнице, куда к нему пришли рекрутеры. Они рассказывали о “хорошей работе” и “высокой зарплате” на территории Украины. Мужчина не сразу согласился, но после раздумий подписал контракт.

Оба военнопленных отрицают, что считают себя оккупантами или освободителями, называя себя обычными людьми. Однако, будучи в статусе военнопленных на чужой территории, они признают, что теперь это не так. Пленные выражают свое нежелание войны и не понимают, зачем убивать.

Алексей рассказал, что больше всего ему запомнилось отношение украинских военнослужащих, не применявших физическую расправу или грубые слова.

На вопрос о потерях российской армии другой Алексей ответил, что не знает. Когда ему сообщили о более чем 1 200 000 погибших за четыре года войны, он признал, что это большое количество.

В настоящее время с военнопленными работают следователи и контрразведчики СБУ. Они заявляют, что военнопленные навоевались и предпочитают быть за решеткой. Они также просят прощения у украинцев.

