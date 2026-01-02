Российские пленные не хотят, чтобы их обменивали — в чем причина

С начала полномасштабного вторжения количество российских военнопленных в Украине превысило 10 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.

Значительная часть пленных просит не включать их в списки на обмен, ожидая смертного приговора от собственного командования в случае возвращения — подробнее в нашем материале.

Войска РФ не хотят возвращаться из плена — детали

Одной из главных причин, почему Кремль не спешит возвращать своих военных, тотальная фальсификация отчетности на фронте.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, российским офицерам среднего звена гораздо выгоднее доложить “наверх”, что подразделение было полностью уничтожено в бою, чем признать факт массовой сдачи в плен.

Но россиянам лучше сдаться в украинский плен, чем вернуться к своим командировам, ведь то, что они делают с теми, кто не хочет идти в штурм, очень страшно. Это и ямы, и различные публичные издевательства, показательные расправы и казни

— подчеркивает Сергей Кузан.

Это позволяет командирам:

избегать ответственности за потерю личного состава;

скрывать низкий моральный дух подчиненных;

оперативно получать новых солдат для продолжения штурмов.

Фактически, для российской военной машины эти солдаты уже мертвы на бумаге, поэтому их возврат лишь создает лишние бюрократические и идеологические проблемы.

