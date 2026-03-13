Пытают и калечат: ГУР о том, как россияне расправляются с отказниками от службы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый аудиоперехват, который освещает глубину морального разложения и зверской жестокости внутри оккупационного контингента.

Вместо воинской дисциплины и уставных отношений в армии РФ царит террор, а сексуальное надругательство используют как официальный инструмент перевоспитания.

Издевательства как метод дисциплины

На обнародованных записях зафиксирован разговор одного из палачей, который отчитывается о задержании так называемого пятисотого — солдата, отказавшегося идти на верную смерть.

— Забрали-забрали, пятисотого привели сюда, вот сейчас проведем профилактическую беседу, — рапортует один из истязателей о задержании очередного отказника.

Реакция российского офицера поражает своей болезненной жестокостью: вместо трибунала или гауптвахты он отдает приказ подчиненным совершить над солдатом акт сексуального насилия с применением посторонних предметов.

Командир подразделения, не выбирая выражений, детально инструктирует подчиненных, как именно нужно покалечить отказника, чтобы тот не мог передвигаться, и приказывает держать его связанным в собственных нечистотах.

Читать по теме Россиянина заочно осудили за пытки полицейских в Снегиревке: подробности преступления Все произошло в начале полномасштабной войны. Что совершил россиянин?

Армия, которая держится на зверском страхе

Этот случай — не единичный эксцесс, а системное явление. Российская армия сегодня держится исключительно на насилии и рабской покорности.

Оккупантов заставляют воевать под дулом автомата, а любая попытка сохранить жизнь или выразить протест заканчивается либо расстрелом на месте, либо средневековыми пытками со стороны своих.

Лозунг Своих не бросаем обретает в армии агрессора новый, извращенный смысл: своих не выпускают живыми из круга издевательств, пока их можно использовать как мясо или объект для садистских фантазий руководства.

Единственный шанс на спасение

Военная разведка Украины в очередной раз напоминает российским военнослужащим: единственный способ избежать издевательств со стороны собственных командиров и не стать жертвой извращенных приказов — это добровольная сдача в плен.

Украинская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций, безопасность и сохранение жизни каждому, кто воспользуется государственной программой Хочу жить. Это единственный путь выйти из ада, где собственный офицер является более страшным врагом, чем противник на поле боя.

К сожалению, россияне совершили уже десятки военных преступлений, подавляющее большинство которых находится на стадии расследования. Читайте наш большой эксклюзив о том, как расследуют казни украинских военных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!