Финал НБА 2026: когда у Нью-Йорка Никса есть шанс получить титул впервые с 1973 года

В Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/26 разворачивается невероятная драма в финальной серии плей-офф между командами Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Сперс.
В ночь на 11 июня 2026 года в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден состоялся четвертый матч серии, уже вписавший себя в историю мирового баскетбола — подробности читай в материале.
Финал НБА 2026: когда будет следующий матч
Сан-Антонио потрясающе начал встречу, выиграв первую четверть с разгромным счетом 41:22, а ближе к большому перерыву гости увеличили свое преимущество до 27 очков.
В третьей четверти доминирование Сперс во главе с лидером Виктором Вембаньямой достигло пика — команда вела с разницей в 29 очков (81:52).
Однако баскетболисты Нью-Йорка продемонстрировали железную волю и совершили самый большой камбэк в истории финальных матчей НБА.
В финальной 12-минутке хозяева полностью переломили игру, а за 1,2 секунды до сирены форвард О Джи Ануноби после подбора забросил решающий мяч. Тяжелая победа Никс со счетом 107:106 позволила им оторваться в серии до четырех побед со счетом 3:1.
Для Нью-Йорк Никс, вышедших в финал впервые с 1999 года, этот триумф может принести первый чемпионский титул из далекого 1973 года. Оформить долгожданное чемпионство подопечные Майка Брауна могут уже в следующей игре.
Пятый матч финальной серии состоится на площадке Сан-Антонио Сперс в арене Frost Bank Center в ночь на воскресенье, 14 июня 2026, а стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени.
Ниже представлена полная таблица и результаты всех игр финальной серии НБА сезона 2025/26:
|Номер матча
|Дата
|Кто победил
|Счет
|Матч 1
|4 июня
|Нью-Йорк Никс
|95:105
|Матч 2
|6 июня
|Нью-Йорк Никс
|104:105
|Матч 3
|9 июня
|Сан-Антонио Сперс
|111:115
|Матч 4
|11 июня
|Нью-Йорк Никс
|107:106
|Матч 5
|14 июня, 03:30
|Ожидается
|—
|Матч 6
|17 июня, 03:30 (при необходимости)
|Ожидается
|—
|Матч 7
|20 июня, 03:30 (при необходимости)
|Ожидается
|—
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