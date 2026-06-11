Финал НБА 2026: когда у Нью-Йорка Никса есть шанс получить титул впервые с 1973 года

В Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/26 разворачивается невероятная драма в финальной серии плей-офф между командами Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Сперс.

В ночь на 11 июня 2026 года в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден состоялся четвертый матч серии, уже вписавший себя в историю мирового баскетбола — подробности читай в материале.

Финал НБА 2026: когда будет следующий матч

Сан-Антонио потрясающе начал встречу, выиграв первую четверть с разгромным счетом 41:22, а ближе к большому перерыву гости увеличили свое преимущество до 27 очков.

В третьей четверти доминирование Сперс во главе с лидером Виктором Вембаньямой достигло пика — команда вела с разницей в 29 очков (81:52).

Однако баскетболисты Нью-Йорка продемонстрировали железную волю и совершили самый большой камбэк в истории финальных матчей НБА.

В финальной 12-минутке хозяева полностью переломили игру, а за 1,2 секунды до сирены форвард О Джи Ануноби после подбора забросил решающий мяч. Тяжелая победа Никс со счетом 107:106 позволила им оторваться в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Для Нью-Йорк Никс, вышедших в финал впервые с 1999 года, этот триумф может принести первый чемпионский титул из далекого 1973 года. Оформить долгожданное чемпионство подопечные Майка Брауна могут уже в следующей игре.

Пятый матч финальной серии состоится на площадке Сан-Антонио Сперс в арене Frost Bank Center в ночь на воскресенье, 14 июня 2026, а стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени.

Ниже представлена ​​полная таблица и результаты всех игр финальной серии НБА сезона 2025/26:

Номер матча Дата Кто победил Счет Матч 1 4 июня Нью-Йорк Никс 95:105 Матч 2 6 июня Нью-Йорк Никс 104:105 Матч 3 9 июня Сан-Антонио Сперс 111:115 Матч 4 11 июня Нью-Йорк Никс 107:106 Матч 5 14 июня, 03:30 Ожидается — Матч 6 17 июня, 03:30 (при необходимости) Ожидается — Матч 7 20 июня, 03:30 (при необходимости) Ожидается —

Раньше мы писали, когда бой Усик – Кабаел – читай в материале, почему WBC настаивает на новом чемпионском поединке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!