Чемпионат мира по футболу 2026: когда стартует турнир и где смотреть трансляции

Этот мундиаль обещает стать абсолютно уникальным и вписать в историю спорта еще одну захватывающую страницу.
Когда начинается чемпионат мира по футболу 2026
Главное футбольное шоу планеты начнется 11 июня и продлится до 19 июля 2026 года.
Впервые в истории турнир будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика.
Это будет самый масштабный чемпионат за всю историю — количество участников выросло до 48 сборных, которые проведут между собой рекордные 104 матча.
Поединки пройдут на 16 суперсовременных стадионах.
Матч открытия состоится 11 июня на легендарной арене Ацтека в Мехико, а финальную битву за заветный кубок примет МетЛайф Стэдиум в Нью-Йорке (Нью-Джерси) 19 июля.
Больше деталей о географии матчей можно найти на официальном сайте FIFA.
Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 в Украине
Для украинских болельщиков есть хорошая новость: эксклюзивные права на показ всех поединков финальной части мундиаля получил медиасервис MEGOGO.
Платформа будет транслировать матчи через интернет и по телевизиору.
Где смотреть чемпионат мира по футболу в интернете (онлайн-трансляции)
Абсолютно все 104 матча в наивысшем качестве будут доступны в цифровом формате на платформе MEGOGO.
Найти их можно в разделе Спорт, подразделе Футбол. Просмотр будет открыт для пользователей с подписками Спорт и Максимальная (MEGOPACK).
Трансляции будут проходить как минимум на трех каналах, среди которых MEGOGO Футбол Первый, Второй и Третий.
Где смотреть чемпионат мира по футболу по ТВ (бесплатное телевидение)
Для тех, кто предпочитает телевизор без дополнительных подписок, вещатель подготовил другой вариант.
Часть самых важных поединков будет показана бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на телеканале MEGOGO СПОРТ.
Этот бесплатный канал покажет как минимум один ключевой матч каждого игрового дня. В свободном доступе точно будут:
- матч открытия турнира;
- два поединка 1/4 финала;
- оба полуфинала;
- матч за третье место;
- большой финал.
Зрителей также ждут экспертные студии, аналитика и комментарии от ведущих спортивных журналистов страны. Так что время готовиться к большому футболу!
Главное фото: FIFA.
А еще поинтересуйся нашим другим материалом: пять самых недооцененных футболистов с начала века — кто они и почему остались в тени.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!