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Чемпионат мира по футболу 2026: когда стартует турнир и где смотреть трансляции

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июня 2026, 12:00 3 мин.
когда чм по футболу 2026

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