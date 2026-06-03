Чемпионат мира по футболу 2026: когда стартует турнир и где смотреть трансляции

Этот мундиаль обещает стать абсолютно уникальным и вписать в историю спорта еще одну захватывающую страницу.

Когда начинается чемпионат мира по футболу 2026

Главное футбольное шоу планеты начнется 11 июня и продлится до 19 июля 2026 года.

Впервые в истории турнир будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Это будет самый масштабный чемпионат за всю историю — количество участников выросло до 48 сборных, которые проведут между собой рекордные 104 матча.

Поединки пройдут на 16 суперсовременных стадионах.

Матч открытия состоится 11 июня на легендарной арене Ацтека в Мехико, а финальную битву за заветный кубок примет МетЛайф Стэдиум в Нью-Йорке (Нью-Джерси) 19 июля.

Больше деталей о географии матчей можно найти на официальном сайте FIFA.

Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 в Украине

Для украинских болельщиков есть хорошая новость: эксклюзивные права на показ всех поединков финальной части мундиаля получил медиасервис MEGOGO.

Платформа будет транслировать матчи через интернет и по телевизиору.

Где смотреть чемпионат мира по футболу в интернете (онлайн-трансляции)

Абсолютно все 104 матча в наивысшем качестве будут доступны в цифровом формате на платформе MEGOGO.

Найти их можно в разделе Спорт, подразделе Футбол. Просмотр будет открыт для пользователей с подписками Спорт и Максимальная (MEGOPACK).

Трансляции будут проходить как минимум на трех каналах, среди которых MEGOGO Футбол Первый, Второй и Третий.

Где смотреть чемпионат мира по футболу по ТВ (бесплатное телевидение)

Для тех, кто предпочитает телевизор без дополнительных подписок, вещатель подготовил другой вариант.

Часть самых важных поединков будет показана бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Этот бесплатный канал покажет как минимум один ключевой матч каждого игрового дня. В свободном доступе точно будут:

матч открытия турнира;

два поединка 1/4 финала;

оба полуфинала;

матч за третье место;

большой финал.

Зрителей также ждут экспертные студии, аналитика и комментарии от ведущих спортивных журналистов страны. Так что время готовиться к большому футболу!

Главное фото: FIFA.

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