Звезды на заднем плане! Пять самых недооцененных футболистов с начала столетия

Большие победы часто нуждаются в больших жертвах. В наше бурное и трагическое время украинцы знают об этом лучше других. Профессиональный футбол – не исключение. Чтобы удивить соперника и отпраздновать триумф, нужно иметь свои незаметные козыри. Иногда — в виде игроков, которые выполняют ту грязную работу, которая не по силам другим. Как известно, кто-то на рояле играет, а кто-то вынужден его передвигать.

Наш разговор о тех не всегда достаточно известных героях футбольных фронтов, подаривших величественные моменты ведущим европейским клубам, но которых не всегда по-настоящему ценят болельщики.

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Оливье Жиру

36-летний центрфорвард итальянского Милана никогда не являлся топовым нападающим. Однако не только стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, но и играл ключевые роли во всех клубах, за которые играл. Благодаря его усилиям скромный Монпелье стал чемпионом Франции.

С ним Арсенал брал трофеи в годы, когда уже не являлся ведущей силой в Англии, а Челси побеждал в еврокубках.

В итальянском Милане он забивал решающие мячи, когда команда неожиданно выиграла скудетто.

Таких высот Оливье достиг благодаря лишь одному упорному труду. И скромному стилю того, кто просто делает свою работу.

Эдин Джеко

Боснийский ценитель таланта Андрея Шевченко оказался не в то время и не в том месте. Именно так выглядит карьера Эдина Джеко в период после ухода из Манчестер Сити в трансфер в Интер.

Для английского гранда эпохи арабов Джеко был слишком “непопсовым” персонажем.

Его действительно не назовешь звездой первой величины, однако свою работу Эдин делает стабильно на жесткую “четверку”.

В Роме его ценили и любили, но “волки” – не тот калибр уже для самого Джеко. Наконец, в Столице моды Эдин нашел команду, отвечающую своим возможностям уровня его амбиций.

Джеко тоже 36, но он способен приносить пользу командам, претендующим на титулы, по сей день.

Джеймс Милнер

Милнер – это Рой Кин в футболке Ливерпуля. Неутомимый труженик, который готов во имя интересов команды принести в жертву собственные нервы и здоровье. Прежде чем перейти к “красным” в 2015-м, Милнер поиграл за семь других английских клубов и является настоящей легендой АПЛ.

Джеймс из тех игроков, которые не станут спрашивать “почему?”, а лишь скажут “сделаю”.

Милнер не уберет ноги там, где риск получить травму будет зашкаливать, а соперник может буквально въехать ему шипами в зубы, потому что он ушел в опасный подкат.

Джеймсу уже 37, он потерял и без того не крейсерскую скорость, но это тот парень, который отдаст за победу не все, а гораздо больше.

Казэмиро

Летом прошлого года Манчестер Юнайтед приобрел лучший опорный полузащитник в мировом футболе. Казэмиро — ключевой элемент Реала Зинедина Зидана, трижды выигрывавший Лигу чемпионов.

В общем, главный еврокубок улыбался бразильцу пять раз, а с мадридцами бывший футболист Сан-Паулу выиграл потрясающее количество титулов — 18!

Карлос Энрике – пример современного опорного хавбека, умеющего не только разрушать, но и в состоянии поддержать наступательные действия своей команды.

Многие аналитики уже сейчас называют Каземиро не только самым удачным трансфером года в АПЛ, но и лучшим футболистом продолжающегося сезона. Между тем, как Реал продолжает искать достойную альтернативу бывшей непроходимой стене в центре поля.

Майкл Каррик

Упомянутый Кин оставил после себя в МЮ не только добрую память среди болельщиков, но и большие требования к будущему “наследнику”. К счастью, многочисленной армии ценителей “красных дьяволов”, такой футболист в составе Юнайтед появился довольно быстро.

Внешний стиль Майкла Каррика – неуклюжий и даже неаккуратный футбол с большим количеством лишних движений. Однако парень, который в юности играл нападающего, быстро приучил, что пройти мимо него зачастую трудно примерно так же, как зайти в помещение, где не просматривается дверь.

Каррик стал лидером раздевалки, душой и совестью МЮ. Капитаном, которым гордился сам Кин. И тот ряд успехов, подчинившихся “дьяволам” в последние годы правления Алекса Фергюсона, были бы невозможны, если бы не его присутствие на поле.

Кстати, раньше мы рассказывали, как Андрей Шевченко выступил на церемонии вручения Золотого мяча 2022 года. Он рассказывал о войне в Украине всему миру.