Важно помнить, что война продолжается: Андрей Шевченко выступил на церемонии вручения Золотого мяча 2022

Вчера, 17 октября, в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2022. На нее был приглашен и легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Важно, чтобы не только украинцы помнили о войне, но и весь мир, поэтому Шевченко выступил с речью о войне в Украине.

Андрей Шевченко объявил имя лучшей футболистки, которая в этом году получила Золотой мяч. Ею стала хавбек сборной Испании и каталонской Барселоны Алексия Путельяс. Это уже второй год, когда она получает эту награду.

Во время церемонии ведущие напомнили, что в Украине идет война, а после этого пригласили Андрея Шевченко для речи.

Также он рассказал, что вовлечен в решение гуманитарных и медицинских вопросов в качестве амбассадора платформы UNITED-24.

Chevtchenko got a message for all of us… ????????????#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ