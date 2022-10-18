Важно помнить, что война продолжается: Андрей Шевченко выступил на церемонии вручения Золотого мяча 2022

Вчера, 17 октября, в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2022. На нее был приглашен и легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Важно, чтобы не только украинцы помнили о войне, но и весь мир, поэтому Шевченко выступил с речью о войне в Украине.

Андрей Шевченко выступил с речью о войне в Украине

Андрей Шевченко объявил имя лучшей футболистки, которая в этом году получила Золотой мяч. Ею стала хавбек сборной Испании и каталонской Барселоны Алексия Путельяс. Это уже второй год, когда она получает эту награду.

Во время церемонии ведущие напомнили, что в Украине идет война, а после этого пригласили Андрея Шевченко для речи.

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Очень важно помнить, что война продолжается. Но наиболее важно — оставаться на стороне Украины и продолжать помогать, — отметил Шевченко.

Также он рассказал, что вовлечен в решение гуманитарных и медицинских вопросов в качестве амбассадора платформы UNITED-24.

Очень важно помнить, что война продолжается. Но самое важное — оставаться на стороне Украины и продолжать помогать, — сказал он в своей речи.

Chevtchenko got a message for all of us… ????????????#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Это очень трудный момент для всех украинцев. Я горжусь тем, как моя страна защищается и борется за свободу, — добавил футболист.

После речи Шевченко зал охватили громкие аплодисменты.

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