Для тебя Война в Украине

Атака на Киев 2 июля: уже 30 погибших, еще 10 человек не выходят на связь

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 июля 2026, 11:00 3 мин.
Россия ударила по Киеву: известно о 30 погибших и десятках пострадавших
Фото Сайт президента Украины

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