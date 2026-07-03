Атака на Киев 2 июля: уже 30 погибших, еще 10 человек не выходят на связь

Количество жертв российского массированного удара по Киеву, который оккупанты нанесли в ночь на 2 июля, продолжает расти. Поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки — спасатели разбирают завалы разрушенных домов, ищут людей и деблокируют тела погибших.

На данный момент известно о 30 погибших, еще 10 человек считаются пропавшими без вести, а десятки пострадавших остаются в больницах.

Удар по Киеву: 10 человек остаются пропавшими без вести

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аварийно-спасательные работы после массированной российской атаки на Киев продолжаются сразу на трех локациях. По его словам, спасатели уже разобрали значительную часть завалов, однако поиски людей не прекращаются.

— Сейчас в Киеве еще продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях российских ударов минувшей ночью. Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще десять человек не выходят на связь. Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Почти сто человек были ранены, и среди них есть и дети, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Россия ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины и в очередной раз призвал международных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону.

— Каждый день и каждую ночь россияне бьют по обычной гражданской инфраструктуре, и террор — это единственное, что у них осталось в качестве аргумента не останавливать войну. Надежная защита украинского неба нужна как предпосылка для дипломатии. Рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего с антибаллистикой. Благодарен всем, кто уже помогает, — заявил верховный главнокомандующий.

В ГСЧС сообщили об обнаружении со вчерашнего дня новых жертв под завалами. Основные усилия подразделений сейчас сосредоточены в Дарницком районе. В поврежденном жилом доме все еще могут находиться люди, поэтому разбор конструкций не прекращается.

Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки: число жертв продолжает расти

Начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до 30 человек. Пострадавших — 99.

Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки. Также работают судебно-медицинские эксперты над идентификацией фрагментов тел.

Что известно о пропавших без вести и пострадавших

Состояние годовалого мальчика и пятилетней девочки, их родителей и бабушки врачам удалось стабилизировать. Пострадавшие находятся в стационаре, наблюдается положительная динамика. Всего в больницах находятся четверо детей.

Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал о трагической ситуации еще одной семьи: 10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка.

Также пропавшей без вести на данный момент считается 15-летняя девочка.

По состоянию на утро в стационарах больниц находятся 56 пострадавших. Среди них — шесть медицинских работников, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время удара. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Из-за большого количества погибших и масштабов трагедии сегодняшний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днем траура. Такое решение принято в память о жертвах одной из самых массированных атак врага на столицу.

Напомним, в ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив дроны и ракеты.

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