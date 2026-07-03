После 33 лет в браке: в Киеве известный хирург за $10 тыс. заказал убийство экс-жены

Эта история больше напоминает сценарий криминального триллера, нежели реальную жизнь столичной интеллигенции. Человек, который десятилетиями спасал жизни, оказался в центре скандала из-за заказного убийства.

По данным источников издания hromadske, речь идет об известном медике, хирурге с огромным стажем Николае Полищуке. 70-летний руководитель частной клиники вместо спокойной пенсии теперь получил перспективу провести остаток жизни за решеткой.

Почему хирург захотел убить жену

Тридцать три года брака и двое общих сыновей не стали преградой для яростной вражды, вспыхнувшей после развода.

Как отмечает Офис Генерального прокурора, конфликт между бывшими супругами длился годами. Семейные ссоры, драки и бесконечные заявления в полицию стали для этой семьи нормой. Однако последней каплей стал раздел имущества.

В собственности экс-супругов было по меньшей мере восемь объектов недвижимости. Суд встал на сторону женщины, оставив ей значительную часть квартир и гараж, а также обязав врача выплатить компенсацию в размере более 2,5 миллиона гривен.

Именно нежелание расставаться с деньгами и имуществом, по версии следствия, подтолкнуло мужчину к радикальному шагу. Хирург решил, что ликвидация бывшей обойдется ему значительно дешевле.

План ликвидации за десять тысяч долларов: что готовил хирург

Заказчик подошел к делу с хирургической точностью. Он нашел посредника и заказал убийство женщины за 10 тысяч долларов. Но на смерти бывшей он останавливаться не собирался — врач хотел получить все ее имущество. Для этого он добавил к заказу еще один пункт: подделку завещания за 3 тысячи долларов.

Как рассказали в полиции, на встречу с киллером, который на самом деле был агентом полиции, врач принес полный набор доказательств своей вины. Он передал фотографии жертвы, копию ее паспорта и собственноручно нарисованную схему дачного дома.

Хирург даже учел расположение камер наблюдения и продумал пути отхода после преступления. Он дал задаток в 5 тысяч долларов и ждал результата, приказав выбросить тело женщины в лесу.

Как задержали известного врача

Как написал в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов, полицейские действовали профессионально — они инсценировали убийство.

— Сразу скажу, что женщина осталась жива. Мы инсценировали убийство – на фото удачный и реалистичный грим, рана на теле также ненастоящая. Нам удалось убедить врача, что заказ выполнен. Киллер сообщил ему, что зарезал жертву ножом именно в том дачном доме, о котором договаривались. В подтверждение отправил фотоотчет, — отметил следователь.

Когда Николай Полищук получил эти снимки, он был уверен, что план сработал. Финальная сцена разыгралась на одной из АЗС, где фигурант встретился с исполнителем, чтобы передать вторую часть денег — еще 5 тысяч долларов.

— После этого они встретились на АЗС, фигурант передал нашему агенту оставшуюся сумму за совершение убийства и мобильный телефон, который ранее получил от нас для связи. Прямо на заправке его и задержали. Полный шок и ступор – врач не ожидал такого развития событий, но сопротивления не оказывал, — акцентирует полковник.

Сейчас Полищук Николай находится под стражей без права на залог. Ему инкриминируют организацию покушения на убийство и подделку документов. Несмотря на все достижения и регалии, теперь его судьбу будет решать суд.

Следователи следственного управления полиции Киевщины уже сообщили ему о подозрении в организации законченного покушения на умышленное убийство.

Фото в материале: Офис Генпрокурора.

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