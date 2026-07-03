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После 33 лет в браке: в Киеве известный хирург за $10 тыс. заказал убийство экс-жены

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 июля 2026, 12:00 3 мин.
Николай Полищук: почему известного хирурга подозревают в заказе убийства

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