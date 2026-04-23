Стрельба во Львове: в многоэтажке задержан мужчина с револьвером

Сегодня, 23 апреля 2026 года, во Львове около 09:20 на спецлинию 102 поступили многочисленные сообщения от встревоженных жильцов многоквартирного дома на улице Гринченко. Люди сообщали о звуках выстрелов, раздававшихся из одной из квартир.

Учитывая потенциальную опасность для окружающих, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и экипажи патрульной полиции.

Выстрелы во Львове: правоохранители изъяли револьвер и задержали стрелка

Как выяснилось во время задержания, огонь в собственном доме открыл 34-летний местный житель. По данным правоохранителей, у мужчины есть ментальные нарушения, что могло стать причиной его неадекватного поведения.

Увидев под окнами полицейских, злоумышленник пытался избавиться от улик и выбросил оружие — револьвер системы Флобер — прямо в окно. Правоохранители оперативно изъяли устройство и направили его на экспертное исследование.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелок был задержан и, учитывая его состояние, доставлен в специализированное лечебное учреждение для оказания медицинской помощи и проведения экспертизы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, решается вопрос окончательной правовой квалификации действий мужчины. Ситуация находится под полным контролем львовских правоохранителей.

