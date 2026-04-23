Стрілянина у Львові: у багатоповерхівці затримано чоловіка з револьвером

Сьогодні, 23 квітня 2026 року, у Львові близько 09:20 на спецлінію 102 надійшли численні повідомлення від стривожених мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Грінченка. Люди повідомляли про звуки пострілів, що лунали з однієї з квартир.

З огляду на потенційну небезпеку для навколишніх на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, спецпризначенці та екіпажі патрульної поліції.

Постріли у Львові: правоохоронці вилучили револьвер та затримали стрільця

Як з’ясувалося під час затримання, вогонь у власному помешканні відкрив 34-річний місцевий мешканець. За даними правоохоронців, чоловік має ментальні порушення, що могло стати причиною його неадекватної поведінки.

Побачивши під вікнами поліцейських, зловмисник намагався позбутися доказів і викинув зброю — револьвер системи Флобер — просто у вікно. Правоохоронці оперативно вилучили пристрій та направили його на експертне дослідження.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільця було затримано та, враховуючи його стан, доставлено до спеціалізованого лікувального закладу для надання медичної допомоги та проведення експертизи.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі, вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій чоловіка. Ситуація перебуває під повним контролем львівських правоохоронців.

