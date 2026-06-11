Підвищення зарплат поліцейським в Україні: Верховна Рада прийняла новий закон

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1, який кардинальним чином змінює принципи формування грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту (рятувальників).

За це рішення проголосували 269 народних депутатів.

Чи піднімуть зарплату поліцейським у 2026 році і про які суми йдеться в документі — у матеріалі.

Коли піднімуть зарплату поліцейським в Україні

Про нововведення повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко.

Тепер мінімальний посадовий оклад поліцейських та рятувальників (окрім курсантів і слухачів) не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного року.

Гарантована базова сума окладу поліцейських у 2026 році становитиме 33 280 гривень.

Окрім фіксованого базового окладу, який є основою заробітної плати поліцейських, нова формула грошового забезпечення матиме такі обов’язкові складові:

оклад за спеціальним званням;

оновлену систему щомісячних надбавок за вислугу років;

премії та інші види виплат, які регулюватиме Кабінет Міністрів України.

Новий закон також чітко визначає умови індексації виплат та містить певні винятки: підвищення заробітної плати не торкатиметься тих працівників, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Нові норми набудуть чинності після підписання закону Президентом України та його офіційного опублікування.

Очікується, що підвищення заробітної плати поліцейським та рятувальникам буде винагородою за високу інтенсивність і небезпеку їхньої роботи. І що також важливо, допоможе зупинити відтік кваліфікованих кадрів із системи.

Джерело фото: Національна поліція України.

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