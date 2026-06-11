Для тебе Економія

Підвищення зарплат поліцейським в Україні: Верховна Рада прийняла новий закон

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Червня 2026, 14:00 2 хв.
коли піднімуть зарплату поліцейським 2026

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