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Зеленський відреагував на петицію щодо нового Цивільного кодексу: що доручив Стефанчуку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 13:00 3 хв.
Зеленський відреагував на бунт проти нового Цивільного кодексу
Фото Facebook

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