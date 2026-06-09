Зеленський відреагував на петицію щодо нового Цивільного кодексу: що доручив Стефанчуку

Законопроєкт №15150, який мав стати фундаментом оновленого правового життя країни, зіткнувся з безпрецедентною хвилею народного гніву.

Петиція з вимогою не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу зібрала необхідні 25 тисяч підписів за рекордні 13 годин. Громадяни назвали документ спробою відкинути Україну в минуле, а Володимир Зеленський у своїй відповіді пояснив, чи зможе він зупинити цю ініціативу.

Чому законопроєкт №15150 назвали поверненням у часи домострою

Авторка петиції Христина Ратушна виступила з жорсткою критикою документа, який зареєстрували у Верховній Раді 9 квітня 2026 року. У зверненні зазначається, що цей кодекс не лише визначає побут українців на десятиліття, а й ставить під сумнів європейський вектор розвитку держави.

Цивільний кодекс повертає українське суспільство в часи домострою, робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя, йдеться в тексті петиції.

Особливе обурення викликали норми про примусове миритво подружжя через суд та можливість чоловіка вимагати зміни прізвища дружини після розлучення за нібито аморальний вчинок.

Ризики для військових та євроінтеграції: за що критикують новий кодекс

Підписанти петиції звернули увагу на небезпечне розширення поняття доброзвичайності, яке згадується в документі понад 45 разів.

На їхню думку, це розмите визначення стане інструментом у руках корумпованих суддів чи прокурорів. Крім того, документ звинувачують у дискримінації захисників України.

— Проєкт Цивільного кодексу дискримінує українських військових. Право на цифровий образ: обмежує вільний доступ до власного акаунту в соцмережах, персональних даних, системи електронного урядування для малолітніх та неповнолітніх дітей і військовослужбовців, — підкреслюється у зверненні.

Також у петиції наголошують, що Кодекс ігнорує зобов’язання України щодо впровадження реєстрованих партнерств та створює умови для легалізації незаконного відчуження культурної спадщини та лісів.

Відповідь Зеленського: конституційні межі та доручення Стефанчуку

Володимир Зеленський подякував громадянам за активність, проте зауважив, що як Президент він має діяти суворо в межах закону. Оскільки автором законопроєкту №15150 є не він, глава держави не має права просто відкликати його з парламенту.

— Щодо ініціювання зняття з розгляду Верховної Ради України проєкту Кодексу слід зазначити, що повноваження Президента України визначені статтею 106 Основного Закону, серед яких відсутні — ініціювання зняття з розгляду Верховної Ради України законопроєктів, які внесені іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, — пояснив Зеленський.

Президент також нагадав, що парламент уже проголосував за проєкт у першому читанні та застосував процедуру ad hoc, щоб подовжити терміни подання правок до 21 дня.

Це вікно можливостей, за словами Президента, мало бути використане для виправлення всіх суперечливих моментів.

М’яч на полі Верховної Ради: що буде з кодексом далі

Хоча Зеленський не наклав негайне вето (це юридично неможливо, доки закон не прийнятий в цілому), він офіційно передав вимоги народу керівництву парламенту. Глава держави звернувся до спікера Руслана Стефанчука з проханням особисто опрацювати пропозиції громадян.

— Я звернувся до Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення, — підсумував Президент.

Тож доля нового Цивільного кодексу тепер повністю залежить від того, чи почують депутати аргументи про дискримінацію та загрозу євроінтеграції під час підготовки документа до другого читання.

Громадськість очікує, що Руслан Стефанчук, якого називають ідейним натхненником проєкту, врахує позицію 25 тисяч українців, які об’єдналися проти цієї ініціативи за рекордні пів доби.

Руслан Стефанчук про значення терміну доброзвичайність.

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