Реформа Цивільного кодексу: Руслан Стефанчук про значення терміну “доброзвичайність”

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив із роз’ясненням щодо оновлення цивільного законодавства. У своєму відеозверненні він детально зупинився на значенні терміну “доброзвичайність”, який пропонується впровадити у межах законопроєкту №15150.

Чому корінь добро є важливим для сучасного українського права

Очільник парламенту вирішив дати відсіч критиці, яка лунає на адресу документа. Зокрема, він спростував твердження, нібито проєкт вводить нове оцінювальне поняття доброзвичайність, яке зруйнує цивільне законодавство. За словами Стефанчука, це поняття не є вигадкою, а є адаптацією загальноєвропейського стандарту boni mores, що вже десятиліттями успішно працює в правових системах країн ЄС.

Головна мета нововведення — остаточне прощання з юридичною спадщиною СРСР.

Цим питомо українським словом, підібраним фаховою філологічною групою, ми просто замінюємо застарілий пострадянський штамп моральні засади суспільства, який історично походить ще від радянського формулювання про моральні принципи будівничого комунізму, — пояснив Руслан Стефанчук.

Декомунізація юридичної мови: заміна радянських штампів у законодавстві

Спікер ВР також застеріг критиків від маніпуляцій щодо невизначеності нового терміну. Він провів паралель із поняттям доброчесність, яке вже стало фундаментом для антикорупційної системи України.

Атакувати юридичний термін із коренем “добро” через його начебто невизначеність і субʼєктивність украй небезпечно, адже, наприклад, на спорідненому понятті “доброчесність” базується все сучасне антикорупційне законодавство нашої держави. Тому цей міф є абсолютно неправдивим, — підкреслив голова парламенту.

Над мовним очищенням кодексу працює команда експертів. Стефанчук повідомив, що при робочій групі з підготовки проєкту Цивільного кодексу створено спеціальну філологічну підгрупу. Її завдання — пошук та створення влучних українських відповідників для складних юридичних категорій. Очолює цю роботу відомий правник Сергій Головатий, який і став ініціатором заміни моральних засад суспільства на доброзвичайність.

На завершення Руслан Стефанчук закликав опонентів до змістовної дискусії, а не політичних маніпуляцій.

Ми максимально відкриті до професійного діалогу. Але ключове: професійного й діалогу, — підсумував він.

Варто зауважити, що дискусія довкола доброзвичайності є лише частиною ширшої реформи. Законопроєкт №14394, який пропонує нову редакцію Цивільного кодексу України, вже викликав неоднозначну реакцію в експертних колах.

