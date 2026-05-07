Реформа Гражданского кодекса: Руслан Стефанчук о значении термина “доброобычность”

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил с разъяснением по поводу обновления гражданского законодательства. В своем видеообращении он подробно остановился на значении термина доброобычность, который предлагается внедрить в рамках законопроекта №15150.

Почему корень “добро” важен для современного украинского права

Глава парламента решил дать отпор критике, звучащей в адрес документа. В частности, он опроверг утверждения, будто проект вводит новое оценочное понятие «доброобычность», которое разрушит гражданское законодательство. По словам Стефанчука, это понятие не является выдумкой, а является адаптацией общеевропейского стандарта boni mores, который уже десятилетиями успешно работает в правовых системах стран ЕС.

Главная цель нововведения — окончательное прощание с юридическим наследием СССР.

— Этим исконно украинским словом, подобранным профессиональной филологической группой, мы просто заменяем устаревший постсоветский штамп моральные устои общества, который исторически происходит еще от советской формулировки о моральных принципах строителя коммунизма, — пояснил Руслан Стефанчук.

Декоммунизация юридического языка: замена советских штампов в законодательстве

Спикер ВР также предостерег критиков от манипуляций относительно неопределенности нового термина. Он провел параллель с понятием «добропорядочность» (доброчесність), которое уже стало фундаментом для антикоррупционной системы Украины.

— Атаковать юридический термин с корнем “добро” из-за его якобы неопределенности и субъективности крайне опасно, ведь, например, на родственном понятии “добропорядочность” базируется все современное антикоррупционное законодательство нашего государства. Поэтому этот миф абсолютно ложен, — подчеркнул глава парламента.

Над языковым очищением кодекса работает команда экспертов. Стефанчук сообщил, что при рабочей группе по подготовке проекта Гражданского кодекса создана специальная филологическая подгруппа.

Ее задача — наработка и создание метких украинских соответствий для сложных юридических категорий, которых на данный момент не хватает в юридическом языке. Возглавляет эту работу известный юрист Сергей Головатый, который и стал инициатором замены моральных устоев общества на “доброобычность”.

В завершение Руслан Стефанчук призвал оппонентов к содержательной дискуссии, а не к политическим манипуляциям.

— Мы максимально открыты к профессиональному диалогу. Но ключевое: профессиональному и диалогу, — подытожил он.

Главное фото: Руслан Стефанчук.

Стоит заметить, что дискуссия вокруг “доброобычности” является лишь частью более широкой реформы. Законопроект №14394, предлагающий новую редакцию Гражданского кодекса Украины, уже вызвал неоднозначную реакцию в экспертных кругах.

