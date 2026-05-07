Кабмин отменил ограничения на выезд для рядовых женщин-госслужащих

Кабинет Министров Украины внес существенные коррективы в правила пересечения государственной границы для женщин, состоящих на государственной службе или работающих в органах местного самоуправления. Отныне значительная часть работниц государственного сектора сможет выезжать за пределы страны без дополнительных разрешений или специальных условий, действовавших ранее в рамках военного положения.

Могут ли женщины-чиновницы выезжать за границу во время военного положения

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, что это решение является шагом к сбалансированию административных требований и прав граждан, не занимающих руководящие посты, влияющие на стратегическую безопасность страны.

— Мы стремимся обеспечить максимальную эффективность государственного аппарата, но в то же время понимаем необходимость гуманитарного подхода. Снятие ограничений для женщин, работающих на рядовых должностях в органах власти или на государственных предприятиях, позволит им решать семейные и личные вопросы без лишних бюрократических преград. Это справедливый шаг по отношению к тем, кто ежедневно обеспечивает работу тыла, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Нововведения распространяются на женщин-сотрудниц:

органов государственной власти и местного самоуправления;

государственных предприятий и учреждений;

других структур, определенных законодательством как подпадающие под общие ограничения.

Теперь эти категории работниц имеют право пересекать границу на общих основаниях, предусмотренных для женщин — гражданок Украины.

Для кого ограничения остаются в силе

Несмотря на общее послабление, правительство оставило в силе строгие правила для топ-менеджмента государства и лиц, ответственных за стратегическое управление. Как отметила Юлия Свириденко, это необходимо для поддержания управляемости государством в условиях войны.

— Государство должно функционировать бесперебойно 24/7. Поэтому для лиц, принимающих ключевые решения, правила остаются неизменными. Выезд за границу для руководящего звена возможен только в четко определенных случаях, таких как служебная командировка, лечение или уход за детьми, — добавила премьер-министр.

В перечень лиц, для которых ограничения сохраняются, входят:

члены Кабинета Министров и их заместители;

руководство Офиса Президента и Аппарата Верховной Рады;

народные депутаты Украины;

судьи Верховного Суда и Конституционного Суда;

прокуроры Офиса Генерального прокурора;

руководство СБУ, НБУ и СНБО;

руководители государственных органов и предприятий, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Принятые изменения уже вступили в силу и направлены на то, чтобы снять нагрузку с пограничной службы и облегчить логистику для тысяч украинских женщин, продолжающих работать на государство.

Главное фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

