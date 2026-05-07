Кабмин отменил ограничения на выезд для рядовых женщин-госслужащих

Кабинет Министров Украины внес существенные коррективы в правила пересечения государственной границы для женщин, состоящих на государственной службе или работающих в органах местного самоуправления. Отныне значительная часть работниц государственного сектора сможет выезжать за пределы страны без дополнительных разрешений или специальных условий, действовавших ранее в рамках военного положения.
Могут ли женщины-чиновницы выезжать за границу во время военного положения
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, что это решение является шагом к сбалансированию административных требований и прав граждан, не занимающих руководящие посты, влияющие на стратегическую безопасность страны.
— Мы стремимся обеспечить максимальную эффективность государственного аппарата, но в то же время понимаем необходимость гуманитарного подхода. Снятие ограничений для женщин, работающих на рядовых должностях в органах власти или на государственных предприятиях, позволит им решать семейные и личные вопросы без лишних бюрократических преград. Это справедливый шаг по отношению к тем, кто ежедневно обеспечивает работу тыла, — подчеркнула Юлия Свириденко.
Нововведения распространяются на женщин-сотрудниц:
- органов государственной власти и местного самоуправления;
- государственных предприятий и учреждений;
- других структур, определенных законодательством как подпадающие под общие ограничения.
Теперь эти категории работниц имеют право пересекать границу на общих основаниях, предусмотренных для женщин — гражданок Украины.
Для кого ограничения остаются в силе
Несмотря на общее послабление, правительство оставило в силе строгие правила для топ-менеджмента государства и лиц, ответственных за стратегическое управление. Как отметила Юлия Свириденко, это необходимо для поддержания управляемости государством в условиях войны.
— Государство должно функционировать бесперебойно 24/7. Поэтому для лиц, принимающих ключевые решения, правила остаются неизменными. Выезд за границу для руководящего звена возможен только в четко определенных случаях, таких как служебная командировка, лечение или уход за детьми, — добавила премьер-министр.
В перечень лиц, для которых ограничения сохраняются, входят:
- члены Кабинета Министров и их заместители;
- руководство Офиса Президента и Аппарата Верховной Рады;
- народные депутаты Украины;
- судьи Верховного Суда и Конституционного Суда;
- прокуроры Офиса Генерального прокурора;
- руководство СБУ, НБУ и СНБО;
- руководители государственных органов и предприятий, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Принятые изменения уже вступили в силу и направлены на то, чтобы снять нагрузку с пограничной службы и облегчить логистику для тысяч украинских женщин, продолжающих работать на государство.
Главное фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
