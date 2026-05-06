Ветер с Марса: Лина Костенко презентовала первый за длительное время сборник поэзии

Вчера, 5 мая 2026 года, киевское культурное сообщество стало свидетелем знакового события: выдающаяся поэтесса Лина Костенко впервые за долгое время вышла к публике, чтобы презентовать свою новую книгу стихов Ветер с Марса, изданную А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Выход сборника стал настоящим манифестом несокрушимости, ведь в него вошли произведения, написанные в период от обретения Независимости до самых трудных дней полномасштабного вторжения.

Презентация, которая состоялась при участии издателя Ивана Малковича и дочери поэтессы Оксаны Пахлевской, превратилась в глубокий философский разговор о предвкушении катастроф, этике войны и будущем украинского слова.

Название сборника Ветер с Марса оказалось глубоко символическим и метафорическим. Лина Васильевна рассказала, что идея возникла после прослушивания аудиозаписи шумов красной планеты. Это зловещее и страшное звучание вызвало у поэтессы физическое чувство угрозы, которое она испытывала еще в начале 90-х годов.

Костенко провела параллель между космическим холодом, Чернобыльской катастрофой и нынешней войной, отметив, что беда в Украину исторически приходит с той же стороны.

Несмотря на свой солидный возраст, Лина Костенко продемонстрировала чрезвычайную энергию и солидарность с защитниками Украины. Она призналась, что больше всего ее вдохновение — это люди, которые борются.

Солдаты в окопах: известие о том, что бойцы читают ее стихи на передовой, для поэтессы ценнее любых премий и званий.

Женщины-военнослужащие: обращаясь к присутствующим в зале защитницам, Лина Васильевна выразила веру в победу именно из-за их стойкости.

Личное желание: поэтесса несколько раз отметила свое искреннее стремление быть непосредственно на фронте, рядом с теми, кто держит оборону.

Значительную часть выступления Лина Костенко посвятила феномену шестидесятничества, критикуя современное литературоведение за упрощенную трактовку этого термина. По ее убеждению, настоящий шестидесятник — это не просто тот, кто жил в ту эпоху, а тот, кто имел мужество идти на самопожертвование, стоять под судами и сопротивляться системе.

Она предостерегла от малорусской, вспомнив пример Павла Тычины и других талантливых художников, которые соблазнялись и становились на службу империи.

Нельзя художнику в партию вступать,

— подчеркнула она, призывая новое поколение творцов держать интеллектуальную и нравственную дистанцию ​​от любой конъюнктуры.

На вопрос о том, какой будет литература после победы, Костенко дал неожиданный, но глубокий ответ. Она высказалась за развитие антивоенной и пацифистской литературы в большом смысле этого слова.

Вспоминая гибель совсем молодых ребят на фронте, поэтесса подчеркнула, что убийство людей — это самое большое горе, которого не должно быть в мире. Хотя борьба с соседом является неизбежной необходимостью современности, глобальной целью человечества и литературы должно стать завершение эпохи войн.

