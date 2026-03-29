Событие года в украинской культуре: Лина Костенко возвращается с новой книгой

Украинское культурное пространство готовится к значительному событию — уже в конце апреля в книжных магазинах появится свежий сборник стихов от легенды шестидесятничества Лины Костенко. Книга под названием Ветер с Марса (Вітер з Марса) выйдет в издательстве А-ба-ба-га-ла-ма-га.

О предстоящем релизе стало известно из официальных анонсов издательства в соцсетях и на их сайте.

Что ждет читателя

В издание вошли тексты, которые ранее нигде не публиковались. Творческий диапазон сборника охватывает значительный период истории Украины: от момента провозглашения Независимости до событий сегодняшнего дня. Кроме премьерных стихотворений, в книгу включили известный цикл Кратко — как диагноз, а также избранную поэзию, посвященную теме войны.

О чем новая книга Лины Костенко

По словам издателей, Ветер с Марса — это глубокое философское осмысление современности. В стихах Лины Костенко переплетаются острые политические прогнозы, тонкая нежность и раздумья о человеческом бытии. Автор рассматривает нынешнюю войну не просто как локальную агрессию, а как масштабный вызов для всей планеты.

Это своеобразная ментальная карта Украины, которая остается непокоренной вопреки боли, и чей дух существует вне временных рамок, — отмечают в издательстве А-ба-ба-га-ла-ма-га.

Новый сборник обещает стать одним из важнейших литературных манифестов года, объединяя трагизм эпохи с непоколебимой верой в свободную Украину.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!