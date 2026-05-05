Национальный кэшбек продлен до 2028 года: Кабмин принял новые условия выплат

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении сроков действия программы Национальный кешбэк. Согласно постановлению №559 от 29 апреля, экспериментальный проект поддержки отечественного производителя официально пролонгирован до 30 апреля 2028 года.

Это решение стало неожиданностью для многих участников рынка, поскольку ранее прогнозировалось, что Национальный кешбэк завершается с 1 мая 2026 года и выплаты будут прекращены. Однако правительство решило сохранить инструмент стимулирования потребительского спроса на украинские товары в условиях военного положения.

Национальный кешбэк: новые сроки и автоматизация

Согласно обнародованному документу, обновленный этап проекта стартует 1 мая 2026 года. Программа будет действовать в течение всего периода военного положения, но имеет четкую финальную границу — конец апреля 2028 года. Фактическое завершение активной фазы начислений запланировано на март 2028 года.

Для действующих участников — как покупателей, так и бизнеса (производителей и ритейлеров) — статус в программе продлевается автоматически. Продавцы сохраняют право выйти из проекта по собственному желанию, а граждане могут закрыть свой специальный счет в любой момент по заявлению в банк.

Дифференцированные ставки: сколько вернут потребителям

С весны 2026 года в рамках платформы Сделано в Украине действуют обновленные правила начисления компенсаций, которые зависят от доли импорта в товаре:

5% кешбэка — на товары, где иностранные компоненты занимают не более 35%;

15% кешбэка — на продукцию, где доля импорта превышает 35%.

Особое внимание уделено топливному рынку. Для стимулирования потребления определенных видов топлива установлены следующие лимиты:

бензин — 1 0% ;

дизельное топливо — 15% ;

сжиженный газ (LPG) — 5% .

Лимиты и ограничения на использование средств

Правительство сохранило финансовые рамки для выплат: минимальная сумма начислений за месяц должна составлять 2 грн, а максимальная ограничена 3000 грн на одного человека. Для покупателей топлива действует дополнительный потолок — не более 500 грн компенсации в месяц.

Накопленные средства, как и прежде, нельзя обналичить. Их разрешено тратить на:

Украинские продукты питания и лекарства;

Книги и медицинские изделия;

Оплату коммунальных услуг;

Благотворительные взносы на нужды ВСУ и восстановление инфраструктуры.

Стоит напомнить, что с ноября 2025 года действует запрет на использование кешбэка для оплаты мобильной связи. Также под запретом остаются все подакцизные товары (алкоголь и табак).

График выплат и бюджетные риски

За май и июнь 2026 года средства поступят пользователям в июле. Использовать их можно будет до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение, но не позднее крайней даты — 30 апреля 2028 года.

Однако Кабмин оставил за собой право приостановить программу в случае дефицита средств. Выплаты за декабрь 2026-го и 2027 годов будут осуществляться только при условии наличия соответствующего бюджетного финансирования. Если средств в бюджете не будет, начисление бонусов будет прекращаться с 1 января соответствующего года, а выплаты за декабрь проводиться не будут.

На данный момент к Национальному кешбэку уже присоединилось более 1990 производителей и более 37 тысяч точек продаж по всей стране.

