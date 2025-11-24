На что можно потратить Национальный кэшбек: обновленные условия

Кабинет Министров обновил перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства в рамках программы Национальный кэшбек. Изменения направлены на унификации с программой Зимняя поддержка и фокус на базовых расходах, исключая ряд категорий.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Читай в материале, на какие категории можно тратить деньги из Национального кэшбека и Зимней поддержки.

Новые условия Национального кэшбека

Программа Национальный Кэшбэк, запущенная в октябре 2024 года, предусматривает накопление средств на специальной карточке для граждан. На сегодняшний день, более 7,5 миллиона украинцев получили выплаты на сумму более 4 миллиардов гривен. В июле 2025 года объем выплат достиг рекордных более полумиллиарда гривен в месяц.

Средства преимущественно тратятся на коммунальные услуги, мобильную связь (до перемен), заведения питания, лекарства, компьютерные сети, информационные услуги и благотворительность.

Согласно обновлениям, действующим до 30 июня 2026 года, средства нельзя потратить на эти категории:

Оплата мобильной связи. Билеты на транспорт. Отдых и развлечения (театр, кино, музеи). Спорт. Приобретение военных облигаций.

Доступными остаются: коммунальные услуги, почтовые услуги, пищевые продукты в магазинах и супермаркетах, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и другая печатная продукция, а также благотворительность, включая донаты Вооруженным Силам Украины и другие благотворительные цели.

