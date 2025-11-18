Кешбэк Зроблено в Україні: как открыть карточку онлайн и офлайн

В Украине 2 сентября 2024 стартовала программа Национального кешбэка. Идея приобрела огромную популярность. Как открыть карту Кешбэк Зроблено в Україні — читай в материале.

Возврат части средств — 10% за покупку отечественных товаров — это взаимовыгодная для государства и граждан программа. Она стимулирует выбирать украинские товары и однвоременно тратить кешбэк на другие полезные вещи и услуги. В том числе на оплату коммунальных платежей, что крайне важно в условиях войны, когда многие стараются экономить.

Проще всего оформить карту для получения средств по этой программе в мобильном приложении Дія. Как это сделать — читай дальше.

Как оформить карточку Кешбэк Зроблено в Україні через приложение Дія

Пошаговая инструкция

Обнови приложение Дія. В сервисах Дії выбери Национальный Кешбэк. Появится сообщение, что ты можешь открыть карту в своем банке или выбрать другой удобный для тебя банк, участвующий в этой программе. Нажми: начать. Открыть карту для выплат. Дія предложит полный список банков-партнеров программы. Пока их десять. Нажми на название банка, с которым хочешь сотрудничать. Нажми Открыть карту. Если ты выбираешь свой банк, обнови его мобильное приложение. Выбери на главном экране Карту Кешбэк Зроблено в Україні. Подтверди оформление карты.

Если ты открываешь карту не в своем банке, придется скачать мобильное приложение того банка, в котором ты хочешь получать свой кэшбэк.

До октября программа работает в тестовом режиме, поэтому могут быть задержки при оформлении карты онлайн.

Список банков для оформления карты в Дії

Выплаты кэшбэка производятся в следующем месяце за предыдущий. Но учитывай, что банк передает информацию только о покупках в магазинах — участниках программы. Эти данные хранятся в системе Минэкономики — Кешбэк Зроблено в Україні.

Отслеживать средства удобно через Дію.

Также открыть карту можно на сайтах банков-участников программы. Тогда придется загрузить мобильное приложение выбранного банка.

Или прийти непосредственно в отделение и воспользоваться услугой с помощью банковского персонала.

