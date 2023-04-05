Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список

При пересечении границы Украины с Польшей осуществляется два вида контроля — паспортный и таможенный. Если с первым все просто, то на втором украинских путешественников часто задерживают, ведь они везут то, что запрещено, или превышают количество разрешенного. Читай в нашем материале, что можно провозить в Польшу через границу — список.

Что можно провозить в Польшу через границу из Украины: список

Каждое государство самостоятельно устанавливает список и количество разрешенного. При прохождении таможенного контроля с Польшей багаж проверяют рентгенной установкой и при необходимости просят распаковать чемоданы.

Чтобы пограничники не забирали твои вещи или сувениры, следует знать, сколько и что можно провозить в Польшу. Работники таможни имеют право задавать тебе вопросы насчет багажа, осматривать его и даже забирать вещи, если они не отвечают требованиям.

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Провозить в Польшу можно такие продукты и вещи:

Сигареты — две пачки, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г. Алкоголь — до 5 л пива, 1 л крепких напитков, слабоалкогольные изделия — до 2 л. Овощи фрукты — до 5 кг. Мед — до 2 кг. Кофе — до 0,5 кг. Медикаменты — на седативные препараты и другие сильные лекарства нужен рецепт. Техника — по одному предмету (телефон, ноутбук и другие). Детское питание — до 2 кг. Морепродукты и рыба — до 5 кг. Бутерброды для потребления в дороге. Торты, выпечка, конфеты — до 2 кг. Питание для собак и кошек (если путешествуешь с ними) — до 2 кг.

Что нельзя провозить в Польшу

Если провозить больше дозволенного, вещи конфискуют и выписывают штраф от €50-1000. Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности, сало. Также нельзя провозить в Польшу консервы.

Запрещается перевозка оружия, химических и токсичных продуктов, порнографических материалов.

Личные вещи, разрешенные для ввоза, не будут облагаться налогом, если их стоимость не превышает:

для лиц в возрасте до 15 лет — 150 евро;

для лиц старше 15 лет — 300 евро.

Наличные деньги можно провозить суммой до $10 тыс.

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