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Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 апреля 2023, 17:30
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Фото: Unsplash

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