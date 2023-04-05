Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список

При пересечении границы Украины с Польшей осуществляется два вида контроля — паспортный и таможенный. Если с первым все просто, то на втором украинских путешественников часто задерживают, ведь они везут то, что запрещено, или превышают количество разрешенного. Читай в нашем материале, что можно провозить в Польшу через границу — список.
Каждое государство самостоятельно устанавливает список и количество разрешенного. При прохождении таможенного контроля с Польшей багаж проверяют рентгенной установкой и при необходимости просят распаковать чемоданы.
Чтобы пограничники не забирали твои вещи или сувениры, следует знать, сколько и что можно провозить в Польшу. Работники таможни имеют право задавать тебе вопросы насчет багажа, осматривать его и даже забирать вещи, если они не отвечают требованиям.
Провозить в Польшу можно такие продукты и вещи:
Если провозить больше дозволенного, вещи конфискуют и выписывают штраф от €50-1000. Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности, сало. Также нельзя провозить в Польшу консервы.
Запрещается перевозка оружия, химических и токсичных продуктов, порнографических материалов.
Личные вещи, разрешенные для ввоза, не будут облагаться налогом, если их стоимость не превышает:
Наличные деньги можно провозить суммой до $10 тыс.
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