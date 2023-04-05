Щоб не було проблем на митному контролі: що можна провозити з України до Польщі — список

Під час перетину кордону України з Польщею здійснюється два види контролю — паспортний і митний. Якщо з першим усе просто, то на другому українських мандрівників часто затримують, адже вони везуть те, що заборонено, або перевищують кількість дозволеного. Читай у нашому матеріалі, що можна провозити до Польщі через кордон — список.
Кожна держава самостійно встановлює перелік і обсяги дозволеного. Під час проходження митного контролю з Польщею багаж перевіряють рентгенною установкою та за потреби просять розпакувати валізи.
Щоб прикордонники не забирали твої речі чи сувеніри, варто знати, скільки і що можна провозити до Польщі. Працівники митниці мають право ставити тобі запитання щодо багажу, оглядати його та навіть забирати речі, якщо вони не відповідають вимогам.
Провозити в Польщу можна такі продукти і речі:
Якщо провозити більше дозволеного, речі конфіскують та виписують штраф від €50-1000. Категорично заборонено ввозити до Польщі м’ясні та молочні продукти, зокрема сало. Також не можна провозити в Польщу консерви.
Заборонено перевозити зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Особисті речі, дозволені для ввезення, не підлягатимуть оподаткуванню, якщо їх вартість не перевищує:
Готівку можна провозити сумою до $10 тис.
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