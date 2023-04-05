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Щоб не було проблем на митному контролі: що можна провозити з України до Польщі — список

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 17:30
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Фото: Unsplash

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