Щоб не було проблем на митному контролі: що можна провозити з України до Польщі — список

Під час перетину кордону України з Польщею здійснюється два види контролю — паспортний і митний. Якщо з першим усе просто, то на другому українських мандрівників часто затримують, адже вони везуть те, що заборонено, або перевищують кількість дозволеного. Читай у нашому матеріалі, що можна провозити до Польщі через кордон — список.

Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список

Кожна держава самостійно встановлює перелік і обсяги дозволеного. Під час проходження митного контролю з Польщею багаж перевіряють рентгенною установкою та за потреби просять розпакувати валізи.

Щоб прикордонники не забирали твої речі чи сувеніри, варто знати, скільки і що можна провозити до Польщі. Працівники митниці мають право ставити тобі запитання щодо багажу, оглядати його та навіть забирати речі, якщо вони не відповідають вимогам.

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Провозити в Польщу можна такі продукти і речі:

Цигарки — дві пачки, електронні цигарки 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г. Алкоголь — до 5 л пива, 1 л міцних напоїв, слабоалкогольні вироби — до 2 л. Овочі фрукти — до 5 кг. Мед — до 2 кг. Кава — до 0,5 кг. Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт. Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо). Дитяче харчування — до 2 кг. Морепродукти та риба — до 5 кг. Канапки для споживання в дорозі. Торти, випічка, цукерки — до 2 кг. Харчування для собак та котів (якщо подорожуєш з ними) — до 2 кг.

Що не можна провозити до Польщі

Якщо провозити більше дозволеного, речі конфіскують та виписують штраф від €50-1000. Категорично заборонено ввозити до Польщі м’ясні та молочні продукти, зокрема сало. Також не можна провозити в Польщу консерви.

Заборонено перевозити зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Особисті речі, дозволені для ввезення, не підлягатимуть оподаткуванню, якщо їх вартість не перевищує:

для осіб віком до 15 років — 150 євро;

для осіб старше 15 років — 300 євро;

Готівку можна провозити сумою до $10 тис.

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