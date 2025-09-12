Для тебе Економія

Хочу виїхати за кордон з валютою: що потрібно знати про переміщення та декларування готівки

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 12 Вересня 2025, 19:30 3 хв.
Правила вивезення валюти з України
Правила вивезення валюти з України Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь