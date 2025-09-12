Хочу виїхати за кордон з валютою: що потрібно знати про переміщення та декларування готівки

На початку повномасштабної війни українці масово кинулися знімати гривні зі своїх рахунків та переводити їх у валюту. Тепер же ті, хто планує виїхати за кордон, стикаються з питанням, скільки ж грошей можна перевозити через кордон та які суми потрібно декларувати.

Вивіз валюти з України

13 березня 2022 року Національний банк повернув певні обмеження щодо вивозу валюти з України. Йдеться про вимоги до переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.

Тепер на кордоні громадяни мають надати один з підтвердних документів банків:

довідку про зняття готівки з власних рахунків;

валютно-обмінну квитанцію;

довідку про придбання банківських металів.

Такі документи мають бути чинними, тобто зазвичай не старшими ніж 90 днів з моменту операції.

Також важливо пам’ятати, що офіційно немає “максимальної” суми, яку можна вивезти.

Якщо ти декларуєш кошти й маєш документи, які підтверджують походження коштів, то можна вивезти й понад 10 000 євро.

Декларація грошей на кордоні

Як і раніше, українці повинні декларувати валюту, вартість якої перевищує в еквіваленті десять тисяч євро.

Щодо менших сум, то достатньо просто усно сказати прикордонникам, яку кількість грошей ти вивозиш.

Кошти на банківських картках не підлягають декларуванню і не враховуються у ліміт у 10 000 євро.

Немає обмежень на суму безготівкових грошей, які можна мати при собі, хоча банки можуть встановлювати власні ліміти на операції чи вимагати додаткові перевірки.

Вивезення гривні за кордон

Українці, які виїхали за кордон з великою кількістю гривневої готівки, наразі мають серйозні проблеми з її використанням.

Це зумовлено тим, що обміняти гривню за кордоном за адекватним курсом практично неможливо, а покласти гривню знову в український банк за межами країни теж не можна.

У зв’язку з цим Національний банк України рекомендує українцям не вивозити готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні.

Українці можуть без проблем безготівково розраховуватися за кордоном, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

У такому разі конвертація відбувається за курсом, установленим українським банком.

У 2025 році НБУ також пом’якшив низку валютних обмежень для бізнесу. Зокрема дозволив ширші перекази валюти за кордон, репатріацію дивідендів і навіть повернення помилково переказаних коштів із-за кордону в валюті (за умови звернення до банку протягом 3 днів).

