Відкритий банкінг: як працює ця система та що дасть українцям

В Україні з 1 серпня картки працюватимуть по-новому, чинності набуває відкритий банкінг, який затвердив Національний банк України постановою №80 від 25 липня 2025 року. Читай, що таке відкритий банкінг та які переваги має.

Відкритий банкінг: що це таке та як працює

Відкритий банкінг — це сучасна система обміну фінансовою інформацією між банками, фінтех-компаніями та іншими сервісами на основі згоди клієнта. Завдяки їй користувачі отримають змогу бачити всі свої рахунки в одному додатку, оплачувати покупки навіть з кількох карток одночасно або користуватись новими аналітичними сервісами.

Така система впроваджує європейські стандарти й робить ще один крок до інтеграції у платіжний простір ЄС.

Основний її принцип — керування доступом до фінансових даних лише за дозволом користувача. Іншими словами, жодна організація не отримає інформацію про транзакції людини чи залишки на рахунках без її прямої згоди.

Усі учасники системи поділені на чотири основні категорії:

банки, які мають забезпечити доступ до клієнтських рахунків через спеціальні API;

фінтех-компанії, що аналізують витрати або ініціюють платежі;

користувачі, які самі вирішують, кому дати доступ до своїх фінансових даних;

технічні провайдери, які розробляють рішення для безпечного обміну інформацією.

Система дозволяє, наприклад, провести оплату з однієї картки, навіть якщо на ній недостатньо коштів: сума, якої бракує, автоматично буде додана з іншого рахунку людини — без потреби в ручному переказі.

Для банків та фінансових установ передбачено перехідний період у п’ять місяців.

За цей час вони повинні налаштувати відповідну інфраструктуру, аби користувачі могли повноцінно користуватись новими сервісами вже на початку 2026 року.

Цей крок також пов’язаний з імплементацією Закону України Про платіжні послуги (№1591-IX), який набирає чинності з 1 серпня. У перспективі це дозволить Україні приєднатися до європейської платіжної системи SEPA.

Але варто наголосити, що відкритий банкінг не означає повну втрату конфіденційності чи автоматичний контроль над коштами людини. Проте разом з ним в Україні запроваджуються й інші заходи, що посилюють фінансовий моніторинг. Наприклад, всі поповнення карт через термінали тепер мають бути іменними — відправник має пройти авторизацію.

Такі зміни мають на меті боротьбу з тіньовими схемами, зменшення відмивання коштів та підвищення прозорості у фінансовому секторі.

Картки — це зручно, але коли виникають проблеми, ми не можемо ніде розрахуватися. Раніше ми розповідали про найпоширеніші причини, чому банк блокує картку.

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