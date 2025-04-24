Оплата не пройшла. Чому українські банки блокують картки — поширені причини

Аби наближатися до європейських стандартів, в Україні кілька років поспіль підвищують фінансовий моніторинг та посилюють вимоги звітності про походження і рух коштів. Тепер банки перевіряють клієнтів і частіше блокують картки, якщо помітять підозрілі транзакції.

Часто банки не пояснюють причин, чому заблокували картку. Видання OBOZ.UA розповіло про найпоширеніші причини блокування та як їх можна оминути.

Чому банк заблокував карту — найпоширеніші причини

З квітня 2025 року НБУ скасував обмеження на перекази з картки на картку до 150 тисяч гривень на місяць. Банкам довелося підписати меморандум про моніторинг походження коштів та підозрілих клієнтів, і блокувати картки у випадку непідтвердженого походження коштів.

Ті, хто мають понад 150 тисяч гривень доходу на місяць, і можуть його підтвердити банку, не втратять свої рахунки, якщо заробляють легально.

Варто знати, що з липня 2025 року ліміти скоротять ще. З картки на картку на місяць можна буде переказати до 100 тисяч грн. Тим людям, у кого немає підтвердженого доходу, встановили ліміт 50 тисяч гривень.

Важливо знати, що ліміти на перекази не поширюються на такі транзакції та види виплат:

перекази між рахунками одного клієнта в одному банку;

підтверджені доходи;

зарплата, пенсії та соціальні виплати;

волонтерські кошти;

збільшені ліміти після звернення до банку.

Банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг клієнтів та блокувати картки тих людей, які можуть відмивати кошти. Проте у деяких випадках під такий моніторинг та блокування потрапляють люди, які не беруть участі у фінансових схемах.

Банк або просить надати довідку про походження коштів і не має претензій до клієнта, або блокує картку без пояснень. У реєстрі судових справ є чимало таких випадків. Зокрема одним із таких є випадок черкащанина, який щомісяця поповнював свою картку приблизно на 44 тисячі.

Рахунок заблокували. Чоловік повідомив, що продавав особисті речі на маркетплейсі. Позов чоловік програв, адже його визнали клієнтом з високим ризиком.

Ще одна історія трапилася зі вчителькою Любомльської ЗОШ №2. Вона судилася з банком, адже кілька років мала дохід у 6 тисяч гривень на місяць. У 2024 році вона почала отримувати великі транзакції кілька разів на день. За чотири роки вчителька провела через рахунок 4,6 млн грн, а пояснити змогла лише чверть суми.

Картку жінки використовували для дропу — тимчасового поповнення і потім виведення коштів у готівку чи іншу картку.

Як банки перевіряють клієнтів

Під час фінансового моніторингу банки перевіряють кілька способів, як люди можуть відмивати кошти. Зокрема перевіряють кількість і суми операцій Р2Р на день, накопичення та виведення грошей завдяки переказам Р2Р, значну кількість операцій з переказів.

Також під ретельні перевірки потрапляють ті, хто не може пояснити мету та суть фінансових операцій, надати джерело походження коштів, чи використовують перекази як транзит коштів.

Переказ коштів через кілька карток чи людей є також поширеною схемою відмивання грошей. Програти суд у такій справі легко, якщо не можеш пояснити походження коштів та призначення переказів.

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