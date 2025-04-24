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Оплата не пройшла. Чому українські банки блокують картки — поширені причини

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 15:00
банк заблокував картку
Фото Unsplash
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