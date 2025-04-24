Оплата не прошла. Почему украинские банки блокируют карты — распространенные причины

Чтобы приближаться к европейским стандартам, в Украине несколько лет подряд повышают финансовый мониторинг и ужесточают требования отчетности о происхождении и движении средств. Теперь банки проверяют клиентов и чаще блокируют карты, если заметят подозрительные транзакции.

Часто банки не объясняют причин, почему заблокировали карту. Издание OBOZ.UA рассказало о самых распространенных причинах блокирования и как их можно обойти.

Почему банк заблокировал карту — самые распространенные причины

С апреля 2025 года НБУ отменил ограничения на переводы с карты на карту до 150 тысяч гривен в месяц. Банкам пришлось подписать меморандум о мониторинге происхождения средств, и блокировать карточки подозрительных клиентов в случае неподтвержденного происхождения средств.

Те, кто имеет более 150 тысяч гривен дохода в месяц, и может подтвердить его банку, не потеряют свои счета, если зарабатывают легально.

Следует знать, что с июля 2025 года лимиты сократят еще. С карты на карту в месяц можно будет перевести до 100 тысяч грн. Тем людям, у которых нет подтвержденного дохода, установили лимит 50 тысяч гривен.

Важно знать, что лимиты на переводы не распространяются на следующие транзакции и виды выплат:

переводы между счетами одного клиента в одном банке;

подтвержденные доходы;

зарплата, пенсии и социальные выплаты;

волонтерские средства;

увеличенные лимиты после обращения в банк.

Банки обязаны проводить финансовый мониторинг клиентов и блокировать карты тех людей, которые могут отмывать деньги. Но в некоторых случаях под такой мониторинг и блокирование попадают люди, не участвующие в финансовых схемах.

Банк либо просит предоставить справку о происхождении средств и не имеет претензий к клиенту, либо блокирует карту без объяснений. В реестре судебных дел есть немало таких случаев. В частности, одним из таких является случай черкащанина, который каждый месяц пополнял свою карточку примерно на 44 тысячи.

Счет заблокировали. Мужчина сообщил, что продавал личные вещи на маркетплейсе. Иск мужчина проиграл, ведь его признали клиентом с высоким риском.

Еще одна история случилась с учительницей Любомльской ОШ №2. Она судилась с банком, ведь несколько лет имела доход в 6 тысяч гривен в месяц. В 2024 году она начала получать большие транзакции несколько раз в день. За четыре года учительница провела через счет 4,6 млн грн., а объяснить смогла лишь четверть суммы.

Карточку женщины использовали для дропа — временного пополнения и затем выведения средств наличными или другой карты.

Как банки проверяют клиентов

В ходе финансового мониторинга банки проверяют несколько способов, как люди могут отмывать деньги. В частности, проверяют количество и суммы операций Р2Р в день, накопление и вывод денег благодаря переводам Р2Р, значительное количество операций по переводам.

Также под тщательные проверки попадают те, кто не может объяснить цель и суть финансовых операций, предоставить источник происхождения средств или использует переводы как транзит средств.

Перевод денег через несколько карт или людей является также распространенной схемой отмывания денег. Проиграть суд по такому делу легко, если не можешь объяснить происхождение денег и назначение переводов.

Раньше мы рассказывали, что украинцы стали снимать больше наличных денег.

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