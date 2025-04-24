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Оплата не прошла. Почему украинские банки блокируют карты — распространенные причины

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 апреля 2025, 15:00
банк заблокировал карту
Фото Unsplash

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