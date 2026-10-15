Як перевірити кредитну історію: що це таке та як довго зберігаються дані

Люди часто беруть кредити, дехто сплачує усе вчасно та навіть може погасити кредит раніше, а у когось можуть виникати з цим проблеми. Коли людина знову захоче взяти кредит, їй можуть відмовити, переглянувши кредитну історію.

Тому корисно знати, як перевірити кредитну історію, та які вона містить дані перед новою позикою. Читай у матеріалі, як перевірити кредитну історію онлайн безкоштовно.

Що таке кредитна історія

Кредитна історія — це інформація щодо кредитів особи та дисципліни їх погашення. Цю інформацію кредитне бюро отримує від банків, фінансових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Збереження даних про кожну в кредитній історії відбувається протягом 10 років з того моменту, як позичальник виконав кредитний договір.

Оцінка кредитної історії є ключовим аспектом у процесі ухвалення рішень щодо надання кредиту. Щоб дізнатися свою кредитну історію, можна скористатися послугами кредитних бюро.

Кредитне бюро або кредитна агенція — це організація, яка збирає, зберігає та обробляє інформацію про кредитну історію і фінансовий стан особи або підприємства. Головною функцією кредитних бюро є надання можливості людям подивитися свою кредитну історію. Також до них можуть звернутися кредитори і фінансові установи, щоб дізнатися інформацію про кредитну історію людини та ухвалити рішення щодо видачі кредитів й визначення умов.

Як перевірити кредитну історію

Одним із кредитних бюро, яке допоможе перевірити свою кредитну історію, є Українське бюро кредитних історій (УБКІ).

Зробити це можна у базі Українського бюро кредитних історій (УБКІ) на сайті. Щоб здійснити перевірку, треба подати документи: копії паспорта та ідентифікаційного коду разом із заявою на отримання кредитного звіту.

Безплатна можливість отримати кредитний звіт надається раз на рік, а за наступний запит треба буде заплатити 90 грн.

Є кілька способів дізнатися свою кредитну історію:

на офіційному сайті ubki.uа , у розділі Приватним особам — Кредитна історія;

у мобільному додатку Кредитна історія для iOS та Android;

у чат-боті Кредитна історія УБКІ в Telegram ;

поштою, надіславши відповідну заяву на поштову адресу УБКІ;

в інтернет-банкінгу Приват24, у розділі Мої рахунки — Кредитний рейтинг;

у мобільному додатку Приват24, у розділі Меню — Кредитний рейтинг.

На сайті можна авторизуватися за допомогою номера телефону чи Дія.Підпис, у чат-боті в Telegram також потрібна авторизація за номером.

Якщо ти замислюєшся над тим, як перевірити чужу кредитну історію, то на сайті УБКІ вказано, що кредитна історія є конфіденційною інформацією. Дані про кредитну історію можуть надаватися третім особам лише за наявності:

нотаріальної довіреності або рішення суду у паперовому форматі;

згоди від власника кредитної історії, зокрема в рамках послуги СтатусКонтроль.

Також не можна отримати інформацію про кредитну історію за прізвищем.

В Україні також є й інші кредитні бюро, до яких ти можеш звернутися, процес отримання послуги схожий на вищеописаний.

Як почати життя без боргів — читай у нашому попередньому матеріалі.

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