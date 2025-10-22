Чи можна сушити опеньки: усе, що треба знати новачкам

Осінь радує не лише плодами, а й лісовими дарами — грибами. І опеньки серед них — чи не найпопулярніший трофей. Вони ростуть щільно, збирати їх легко, а консервувати просто.
А от чи можна сушити опеньки в домашніх умовах – розбираємо всі деталі.
Чи можна сушити опеньки в домашніх умовах
Насправді їх можна сушити — і це чудовий спосіб зберегти їх на зиму. Головне — розуміти, що:
Для сушіння підходять тільки осінні опеньки (Armillaria mellea) або їхні близькі родичі.
Вони мають приємний грибний запах, щільну структуру й після сушіння залишаються смачними.
Літні чи несправжні опеньки — ті, що з яскравими капелюшками або жовтим кольором пластинок, сушити не можна — вони гірчать і непридатні до їжі.
Як правильно сушити опеньки в духовці та в сушарці
Перед сушінням гриби треба ретельно перебрати — лишити тільки молоді, не перезрілі. Старі гриби стають слизькими, а при сушінні втрачають свою форму та запах.
Промивати їх не потрібно: краще просто обтерти вологою ганчіркою чи потерти щіткою, щоб не набрали зайвої вологи. Якщо опеньки сильно забруднені, можна швидко ополоснути їх і потім обсушити рушником.
Зазвичай сушать тільки капелюшки, бо ніжки грибів волокнисті й після сушіння стають жорсткими.
Хоча, якщо гриби молоді, варто сушити і ніжки — просто потім перемолоти їх у грибний порошок.
Сушити можна кількома способами. Найпростіше – у духовці. Температура потрібна невелика, близько 40-50°C, дверцята залишають прочиненими, щоб виходила волога.
Поступово, коли гриби підсохнуть, можна підняти температуру до 60°C.
Під час сушіння гриби потемніють, але це нормально.
Можна сушити опеньки і в сушарці. Для цього великі капелюшки краще розрізати навпіл або на 3–4 частини. Маленькі можна залишати цілими.
Спочатку варто виставити температуру 40-45°C. Через дві-три години, коли вони вже стануть трохи матовими, температуру піднімають до 55-60°C.
Загалом сушити в сушарці доведеться від 6 до 10 годин, залежно від розміру грибів і потужності сушарки.
Гриби періодично можна міняти місцями між решітками, щоб усі сушилися рівномірно.
Коли опеньки добре висушені, вони стають ламкими, але не кришаться в порох.
Якщо при згинанні капелюшок чути хрускіт — це знак, що гриби готові.
Зберігати їх треба в скляних банках у сухому, темному місці.
Перед приготуванням сушені опеньки зазвичай замочують у воді чи молоці на кілька годин. А потім їх можна варити або смажити.
