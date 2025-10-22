Чи можна сушити опеньки: усе, що треба знати новачкам

Осінь радує не лише плодами, а й лісовими дарами — грибами. І опеньки серед них — чи не найпопулярніший трофей. Вони ростуть щільно, збирати їх легко, а консервувати просто.

А от чи можна сушити опеньки в домашніх умовах – розбираємо всі деталі.

Чи можна сушити опеньки в домашніх умовах

Насправді їх можна сушити — і це чудовий спосіб зберегти їх на зиму. Головне — розуміти, що:

Для сушіння підходять тільки осінні опеньки (Armillaria mellea) або їхні близькі родичі.

Вони мають приємний грибний запах, щільну структуру й після сушіння залишаються смачними.

Літні чи несправжні опеньки — ті, що з яскравими капелюшками або жовтим кольором пластинок, сушити не можна — вони гірчать і непридатні до їжі.

Як правильно сушити опеньки в духовці та в сушарці

Перед сушінням гриби треба ретельно перебрати — лишити тільки молоді, не перезрілі. Старі гриби стають слизькими, а при сушінні втрачають свою форму та запах.

Промивати їх не потрібно: краще просто обтерти вологою ганчіркою чи потерти щіткою, щоб не набрали зайвої вологи. Якщо опеньки сильно забруднені, можна швидко ополоснути їх і потім обсушити рушником.

Зазвичай сушать тільки капелюшки, бо ніжки грибів волокнисті й після сушіння стають жорсткими.

Хоча, якщо гриби молоді, варто сушити і ніжки — просто потім перемолоти їх у грибний порошок.

Сушити можна кількома способами. Найпростіше – у духовці. Температура потрібна невелика, близько 40-50°C, дверцята залишають прочиненими, щоб виходила волога.

Поступово, коли гриби підсохнуть, можна підняти температуру до 60°C.

Під час сушіння гриби потемніють, але це нормально.

Можна сушити опеньки і в сушарці. Для цього великі капелюшки краще розрізати навпіл або на 3–4 частини. Маленькі можна залишати цілими.

Спочатку варто виставити температуру 40-45°C. Через дві-три години, коли вони вже стануть трохи матовими, температуру піднімають до 55-60°C.

Загалом сушити в сушарці доведеться від 6 до 10 годин, залежно від розміру грибів і потужності сушарки.

Гриби періодично можна міняти місцями між решітками, щоб усі сушилися рівномірно.

Коли опеньки добре висушені, вони стають ламкими, але не кришаться в порох.

Якщо при згинанні капелюшок чути хрускіт — це знак, що гриби готові.

Зберігати їх треба в скляних банках у сухому, темному місці.

Перед приготуванням сушені опеньки зазвичай замочують у воді чи молоці на кілька годин. А потім їх можна варити або смажити.

