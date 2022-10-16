Як заморозити опеньки: прості способи для свіжих, смажених та варених грибів

Опеньки відрізняються від інших грибів своєю міцністю та щільністю. Вони ідеально підходять для заморожування на зиму.
Якщо білі гриби часто втрачають свою форму після заморозки, то морожені опеньки майже не відрізняються зовні від свіжих.
При цьому заморожені гриби не втрачають своїх корисних властивостей та лісового аромату.
При цьому заморожені гриби не втрачають своїх корисних властивостей та лісового аромату.
Читай, як заморозити опеньки на зиму в домашніх умовах і чи потрібно їх відварювати перед заморожуванням, у матеріалі.
Фото – Unsplash
Тепер ти точно знаєш, як заморозити опеньки. А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхньої заморозки.
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