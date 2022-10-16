Як заморозити опеньки: прості способи для свіжих, смажених та варених грибів

Опеньки відрізняються від інших грибів своєю міцністю та щільністю. Вони ідеально підходять для заморожування на зиму.

Якщо білі гриби часто втрачають свою форму після заморозки, то морожені опеньки майже не відрізняються зовні від свіжих.

При цьому заморожені гриби не втрачають своїх корисних властивостей та лісового аромату.

Читай, як заморозити опеньки на зиму в домашніх умовах і чи потрібно їх відварювати перед заморожуванням, у матеріалі.

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Як заморозити опеньки: готуємо гриби

Якщо ти хочеш правильно заморозити гриби на зиму, передусім потрібно зібрати опеньки й морозити їх свіжими.

Вибирай молоді, невеликі, міцні гриби, на яких немає пошкоджень та жучків.

Очищати опеньки найкраще прямо у лісі. Для цього за допомогою ножа очисть опеньки від сміття, гілок та трави.

Удома перебери гриби й видали з них бруд, що залишився.

Маленькі гриби потрібно морозити повністю, а великі — різати на шматочки.

Якщо ти заморожуватимеш гриби сирими, то мити їх не потрібно. А якщо хочеш перед цим зварити їх чи посмажити, обов’язково добре промий.

Якщо опеньки дуже брудні, візьми паперові рушники, злегка змочи їх водою і витри.

Після цього грибочки потрібно підсушити.

Як заморозити опеньки: заморозка свіжих грибів

Очисть гриби від бруду.

Візьми велику дерев’яну дошку і постав на неї опеньки.

У морозилці налаштуй функцію глибокого заморожування.

Постав дошку в морозилку для того, щоб гриби підмерзли.

Після цього пересип їх у велику тарілку (або пакети з поліетилену).

Постав у морозильну камеру за температури не більш як 20 °С.

Як заморозити опеньки на зиму: варені гриби

Помий гриби і постав їх сушитися на паперовому рушнику.

Ніжки опеньків потрібно відрізати.

Відвари гриби у великій кількості води.

Злий воду, залий ще раз чистою і закип’яти.

Зніми піну з грибів і вари протягом 20 хвилин.

Охолоди їх і помісти у різні пакети.

Постав у морозилку.

Як заморозити опеньки на зиму: спосіб з тушкованими грибами

Почисть гриби і добре їх помий.

Опусти в окріп і вари 15 хвилин.

Переклади опеньки в друшляк, щоб вони стекли.

Коли гриби охолонуть, розфасуй їх у поліетиленові пакети.

Можеш ставити у морозилку.

Як заморозити опеньки на зиму: простий спосіб, як заморозити смажені гриби

Акуратно помий опеньки.

Виклади їх на паперові рушники для того, щоб вийшла зайва волога.

Після цього гриби потрібно посмажити на сковороді 25 хвилин (з додаванням олії).

Переклади гриби на сито, щоб стік жир.

Дай їм охолонути, розфасуй по пакетах та поклади в морозильну камеру.

Тепер ти точно знаєш, як заморозити опеньки. А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхньої заморозки.

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