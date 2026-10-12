Коли в Луцьку буде опалення: дата початку сезону 2026/2027

З настанням осінніх холодів мешканці Луцька дедалі частіше замислюються, коли в оселях стане тепло. Початок опалювального сезону залежить від погодних умов і рішення місцевої влади, тож конкретна дата може змінюватися.

Коли в Луцьку буде опалення у сезоні 2026/2027 років, як місто готується до холодів і за якої температури починають подавати тепло — розповідаємо в матеріалі.

Коли в Луцьку увімкнуть опалення 2026: дата

Опалювальний сезон 2026/2027 років у Луцьку розпочнеться залежно від температури повітря. Зазвичай рішення про запуск опалення ухвалюють, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

Луцька міська рада вже оприлюднила проєкт рішення про початок опалювального сезону. Водночас точну дату подачі тепла визначатимуть з урахуванням погодних умов та відповідних рішень місцевої влади. Проєкт рішення опублікований на сайті Луцької міської ради.

Підготовка до холодів у місті розпочалася заздалегідь. ДКП Луцьктепло проводить необхідні технічні заходи, щоб системи теплопостачання були готові до роботи восени та взимку.

Зокрема, з 23 вересня 2026 року підприємство розпочало заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків. Мешканців попросили перевірити герметичність систем, щоб запобігти можливим проблемам під час запуску тепла. Про це повідомило Луцьктепло.

Підготовчі роботи необхідні для того, щоб після ухвалення рішення про початок сезону подачу теплоносія можна було організувати без зайвих затримок.

Коли в Луцьку буде тепло в будинках

Після початку опалювального сезону підключення будинків може відбуватися поступово. Тому навіть після офіційного старту опалення тепло в усіх оселях не обов’язково з’явиться одночасно.

На швидкість підключення впливають готовність внутрішньобудинкових систем та організація робіт. Отже, коли в Луцьку включать опалення, залежатиме насамперед від погодних умов і рішення місцевої влади. Підготовка до сезону 2026/2027 років уже триває, однак орієнтуватися на конкретний день запуску варто після офіційного оголошення.

А які діють тарифи з 1 серпня 2026 на газ, світло та воду — читай у нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!