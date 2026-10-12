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Коли в Луцьку буде опалення: дата початку сезону 2026/2027

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 17:03 2 хв.
Коли в Луцьку увімкнуть опалення у 2026 році: що відомо
Фото Pexels

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