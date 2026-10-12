Радіодиктант 2026: коли відбудеться і хто написав текст

Радіодиктант 2026 відбудеться в День української писемності та мови. Загальнонаціональну акцію, яка проводиться щороку, транслюватимуть у прямому етері Суспільного Мовлення.

Розповідаємо у нашому матеріалі про дату та час національного радіодиктанту, а також про його автора і читців.

Радіодиктант 2026: коли відбудеться

Радіодиктант 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Початок всеукраїнської акції об 11:00.

Написання диктанту символічно заплановане на державне свято, приурочене розвитку нашої мови, — День української писемності та мови.

Щорічне проведення радіодиктанту є своєрідним флешмобом, що об’єднує носіїв української мови не лише в межах нашої країни, а й по всьому світу.

Всеукраїнський радіодиктант: де слухати трансляцію

Зачитувати текст будуть у прямому етері на платформах Суспільного Мовлення, які доступні на всіх континентах:

Українське Радіо, Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт, YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунок suspilne.radio;

Дія.

Хто автор радіодиктанту 2026

Цьогоріч українці писатимуть під диктовку текст, автором якого є молодий письменник, поет та ветеран Артур Дронь, повідомляє Суспільне. Він є лауреатом літературної Премії імені Юрія Шевельова-2025 за збірку короткої прози Гемінґвей нічого не знає, яка осмислює досвід великої війни.

Як зазначив письменник, він хоче показати своїм текстом, як мова всіх обʼєднує, при цьому працюючи окремо з кожним.

Хто читатиме національний радіодиктант 2026

У 2026 році текст читатимуть дві людини, що є певним експериментом для організаторів акції.

Одним з голосів стане Артур Пройдаков — популяризатор мови та перший український вчитель, який потрапив до ТОП-10 педагогів премії Global Teacher Prize 2023. Пройдаков зазначив, що для нього участь в цій масштабній події є великої честю та неймовірною відповідальністю.

Також цьогоріч українці почують голос Даші Астафʼєвої — виконавиці та засновниці книжкового застосунку UnderBooks. Астафʼєва зазначила, що безпосередня участь в цій акції є для неї ще одним доказом того, що мрії збуваються.

Минулого року українці писали диктант під назвою Треба жити! авторства письменниці Євгенії Кузнєцової.

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