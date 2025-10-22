Радіодиктант-2025: топ помилок, які роблять українці щороку

Через тиждень українці долучаться до написання Всеукраїнського радіодиктанту. Цей щорічний мовний флешмоб уже понад два десятиліття об’єднує шанувальників української мови по всьому світу — від школярів і студентів до філологів і представників діаспори за океаном.

Перед початком традиційного марафону варто згадати, які труднощі найчастіше виникають у його учасників.

Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин, яку цитує 24 канал пояснює, що найчастіше учасники припускаються тих самих помилок, які вчать виправляти ще у школі.

Найпоширеніші помилки учасників радіодиктанту

Це передусім сплутування ненаголошених е та и, наприклад у словах “смійецця” замість “сміється” чи “бородьба” замість “боротьба”. Щоб уникнути таких неточностей, варто підібрати споріднене слово, де звук вимовляється чітко: “сміятися”, “боротися”.

Часто проблеми виникають і з написанням власних назв, складних слів (разом чи через дефіс) та слів з апострофом.

Багато хто вагається, коли вживати апостроф після б, п, в, м, ф перед я, ю, є чи ї.

Не менш складною залишається пунктуація: учасники плутаються, коли збігаються два розділові знаки, або забувають ставити лапки під час прямої мови чи цитування.

Освітянка радить перед написанням диктанту повторити базові правила — від уживання апострофа до пунктуації у складних реченнях.

А під час диктанту головне — уважно слухати інтонацію читця, адже саме вона часто підказує, де ставити кому чи тире.

Як підготуватися до радіодиктанту-2025

Щоб уникнути помилок, варто перечитати кілька сторінок з орфографії, потренуватися у написанні складних слів і перевірити, як записується пряма мова.

Добре допомагає розминка з диктантами попередніх років — їх можна знайти на сайті Суспільного або на YouTube-каналі Українського радіо.

Коли відбудеться всеукраїнський радіодиктат

У 2025 році радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00. Його авторкою стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст народна артистка України Наталія Сумська.

Трансляцію можна буде побачити і почути на всіх платформах Суспільного мовлення — на телебаченні, радіо та онлайн.

Ініціатива Українського радіо, започаткована ще у 2000 році, перетворилася на традицію, яка щороку нагадує, наскільки мова здатна об’єднувати людей у різних куточках планети.

Цьогоріч захід вже набирає рекордні масштаби — кількість бажаючих долучитися перевищує показники минулих років.

