Радіодиктант-2025: стало відомо, хто напише і прочитає головний текст року

Організатори Радіодиктанту національної єдності оголосили імена творців цьогорічного тексту. Авторкою стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитає його в ефірі народна артистка України Наталія Сумська.

Про це повідомило Суспільне Культура.

Тексту ще немає. Він зараз у процесі народження. Ми працюємо до останнього — уточнюємо, редагуємо, щоб він був точним і символічним. Остаточний варіант з’являється лише за кілька днів до самої події, — пояснила координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько.

Хто така Євгенія Кузнєцова

Євгенія Кузнєцова — відома українська письменниця, перекладачка та дослідниця медіа. Її романи Спитайте Мієчку, Драбина та Вівці цілі здобули популярність серед читачів в Україні та за кордоном.

У 2023 році її роман Драбина отримав звання Книги року BBC, а в 2025-му увійшов до короткого списку премії Центральної Європи Angelus.

Кузнєцова перекладає з англійської, німецької та іспанської мов, має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень і досліджує вплив медіа на суспільство.

Текст диктанту прочитає Наталія Сумська

Цього року голосом Радіодиктанту стане Наталія Сумська — акторка театру і кіно, народна артистка України, телеведуча.

Сумська — лауреатка театральної премії Київська пектораль, кінопремії Золота дзиґа і Національної премії імені Тараса Шевченка.

Коли і де писати Радіодиктант

Цьогорічний Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00, у день, коли відзначають День української писемності та мови.

Трансляція проходитиме на всіх платформах Суспільного:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

— Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті — це спосіб показати, що вони поважають і підтримують українську мову. Це вже не просто медіапроєкт, а справжній флешмоб єдності, — підкреслила Юлія Шелудько.

Радіодиктант національної єдності започаткували у 2000 році. Відтоді він став щорічною подією, яка об’єднує мільйони українців у всьому світі.

Минулого року до диктанту долучилися понад 500 тисяч людей, з них близько 10 тисяч з понад 30 країн надіслали свої роботи на перевірку.

Цьогоріч, за словами координаторів, кількість охочих узяти участь знову рекордна — багато компаній і навчальних закладів писатимуть диктант корпоративно як символ підтримки української мови.

Підтримка української мови виходить далеко за межі диктанту. Щороку з’являються нові ініціативи, які поєднують слова, дії та символи єдності. Однією з таких подій став забіг Біжу за мову — спортивна акція, яку вже втретє організовав рух Єдині.

