Забіг Біжу за мову — це щорічна спортивна подія, яку втретє організовує Рух Єдині.

У 2025 році забіг має дві важливі мети: продовжувати невпинно популяризувати перехід на українську мову та підтримати українських військових і цивільних, які перебувають у ворожому полоні.

Подія відбудеться 31 серпня на київському ВДНГ, а також онлайн в період з 24 по 31 серпня, що дозволяє долучитися до забігу з будь-якої точки світу.

Цей забіг є шансом нагадати про понад 28 тисяч українців, які перебувають у полоні. Серед них цивільні та діти, яким ворог забороняє спілкуватися рідною мовою.

Ми стаємо голосом тих, хто змушений мовчати.

Рух Єдині: від ідеї до мільйонів однодумців

Рух Єдині народився з простої ідеї: зробити українську мову доступною для всіх.

Засновниця Наталка Федечко, створила ініціативу Навчай українською, тоді заохочували до переходу на українську тренерів дитячих секцій та гуртків, а після 24 лютого 2022 року ідея виросла у масштабний проект.

Рух Єдині пропонують безкоштовні 28-денні курси для всіх, хто хоче перейти на українську. Завдяки роботі професійних філологів-волонтерів та модераторів, які проводять розмовні клуби, рух допоміг перейти на українську вже 100 тисячам людей.

Розмовні клуби стали особливо важливими на деокупованих територіях, де мова є символом опору та психологічної підтримки.

Біжу за мову 2025: стань голосом тих, кому забороняють говорити українською вільно / 4 Фотографії

Навіть під час обстрілів люди продовжують відвідувати заняття, що доводить важливість мови в сучасній Україні.

Наша спільна мета — допомогти одному мільйону російськомовних українців перейти на українську, — каже Наталка Федечко.

Забіг Біжу за мову є логічним продовженням цієї місії. Це не просто спортивна подія, а спосіб привернути увагу суспільства до життєво важливих питань: мови, полонених та боротьби за українську ідентичність.

Ключові ідеї та меседжі забігу

Захід має кілька важливих меседжів пояснюють ідейні натхненники Руху Єдині:

Ми голос тих, хто в полоні. Українці в неволі мріють про день, коли зможуть знову вільно говорити українською. Ми біжимо за них.

Українська важлива. Полон — вбивчий. Ворог прагне знищити все, що відрізняє нас. Українська мова — одна з таких важливих відмінностей.

Біжимо, щоб вони знову говорили українською. Звертаючи увагу на проблему полонених, ми посилюємо тиск на владу та суспільство, щоб звільнення стало пріоритетом.

Біжу за мову 2025: стань голосом тих, кому забороняють говорити українською вільно / 4 Фотографії

Зареєструйся на забіг Біжу за мову 2025 і стань голосом тих, хто змушений мовчати. Разом наш голос сильніший!

Реєстрація: https://yedyni.org/race/

Викладай фото у свої соцмережі з хештегами: #БіжуЗаМову2025 #полон_вбиває

Раніше експертка з бігу Анита Луценко розповіла, як правильно тренуватися, щоб біг приносив користь і не шкодив здоров’ю.