Всесвітній день бігу — історія найспортивнішої дати року

Спорт — це сила! Адже недарма кажуть, що наше здоровʼя це найбільш коштовна цінність у нашому житті. 4 червня світ відзначає дуже спортивне свято — День бігу! Тож ми вітаємо усіх, хто любить бігати та розповідаємо тобі про ініціативу цього свята. День бігу: історія свята Традиційно щороку весь світ відзначає Всесвітній день бігу саме 4 червня. Свою історію воно бере з ініціативи легкоатлетів США. Та з часом свято стало популярним серед усіх любителів бігу. Офіційного статусу свята Всесвітній день бігу отримав у 2016 році, коли провели перший міжнародний захід, на який зібрались бігуни зі 180 країн світу! Біг є корисним для організму людини, саме тому так багато людей захоплюються цим видом фізичної активності. Він позитивно впливає і на емоційний стан людини: під час бігу наш організм виділяє ендорфіни, які допомагають зняти стрес і біль. Саме тому після пробіжки ти можеш почуватися піднесеним (-ою) та щасливим (-ою). Читати на тему Знизити темп і стежити за пульсом — Аніта Луценко про те, як правильно бігати Дивись у нашому матеріалі поради, як правильно бігати, для новачків та професіоналів. З днем бігу: привітання Вітаю з Днем бігу! Нехай кожен кілометр приносить радість, а ноги завжди будуть легкими. Бігай в задоволення, відкривай нові горизонти і отримуй неймовірний заряд енергії!*** З Днем бігу! Бажаю тобі невичерпної енергії, нових особистих рекордів та незгасного бажання підкорювати нові дистанції! *** З Днем бігу! Бажаю легких кроків, стрімких пробіжок і нескінченного натхнення для нових звершень! Давненько не бігав (-ла)? Ми раніше давали тобі поради, як повернутися до бігу після тривалої перерви. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter