Всесвітній день бігу — історія найспортивнішої дати року

Спорт — це сила! Адже недарма кажуть, що наше здоровʼя це найбільш коштовна цінність у нашому житті. 4 червня світ відзначає дуже спортивне свято — День бігу!

Тож ми вітаємо усіх, хто любить бігати та розповідаємо тобі про ініціативу цього свята.

День бігу: історія свята

Традиційно щороку весь світ відзначає Всесвітній день бігу саме 4 червня. Свою історію воно бере з ініціативи легкоатлетів США. Та з часом свято стало популярним серед усіх любителів бігу.

Офіційного статусу свята Всесвітній день бігу отримав у 2016 році, коли провели перший міжнародний захід, на який зібрались бігуни зі 180 країн світу!

Біг є корисним для організму людини, саме тому так багато людей захоплюються цим видом фізичної активності. Він позитивно впливає і на емоційний стан людини: під час бігу наш організм виділяє ендорфіни, які допомагають зняти стрес і біль.

Саме тому після пробіжки ти можеш почуватися піднесеним (-ою) та щасливим (-ою).

З днем бігу: привітання

Вітаю з Днем бігу! Нехай кожен кілометр приносить радість, а ноги завжди будуть легкими. Бігай в задоволення, відкривай нові горизонти і отримуй неймовірний заряд енергії!

***

З Днем бігу! Бажаю тобі невичерпної енергії, нових особистих рекордів та незгасного бажання підкорювати нові дистанції!

***

З Днем бігу! Бажаю легких кроків, стрімких пробіжок і нескінченного натхнення для нових звершень!

Давненько не бігав (-ла)? Ми раніше давали тобі поради, як повернутися до бігу після тривалої перерви.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.