Всемирный день бега — история самой спортивной даты года

Спорт — это сила! Ведь недаром говорят, что наше здоровье — это самая большая ценность в нашей жизни. 4 июня мир отмечает очень спортивный праздник — День бега!

Мы поздравляем всех, кто любит бегать и рассказываем тебе об инициативе этого праздника.

День бега: история праздника

Традиционно ежегодно весь мир отмечает Всемирный день бега 4 июня. Свою историю он берет с инициативы легкоатлетов США. Но со временем праздник стал популярен среди всех любителей бега.

Официальный статус праздника Всемирный день бега получил в 2016 году, когда провели первое международное мероприятие, на которое собрались бегуны из 180 стран мира!

Бег полезен для организма человека, именно поэтому так много людей увлекаются этим видом физической активности. Он оказывает положительное влияние и на эмоциональное состояние человека: во время бега наш организм выделяет эндорфины, которые помогают снять стресс и боль.

Именно поэтому после пробежки ты можешь чувствовать себя счастливым (-ой).

С днем ​​бега: поздравление

Поздравляю с Днем бега! Пусть каждый километр доставляет радость, а ноги всегда будут легкими. Бегай в удовольствие, открывай новые горизонты и получай невероятный заряд энергии!

***

С Днем бега! Желаю тебе неистощимой энергии, новых личных рекордов и неугасающего желания покорять новые дистанции!

***

С Днем бега! Желаю легких шагов, стремительных пробежек и нескончаемого вдохновения для новых свершений!

Давненько не бегал (-а)? Мы раньше давали тебе советы, как вернуться к бегу после продолжительного перерыва.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.