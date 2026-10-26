Детское Евровидение 2026: все о победительнице и месте Украины на конкурсе

Финал Детского Евровидения-2026 принес Украине место в первой десятке, а борьба за победу завершилась триумфом одной из стран-участниц.

В этом году на сцене Мальты выступили представители 16 государств, среди них — украинка Эрика Колесниченко. Кто в итоге победил на конкурсе, сколько баллов получила Украина и какое место заняла наша участница — рассказываем далее.

Кто победил на Детском Евровидении-2026

Победительницей конкурса стала 13-летняя Naré из Армении. Ее выступление получило в общей сложности 202 балла: 103 от национальных жюри и 99 от зрителей. Второе место заняла Испания, представитель которой набрал 184 балла. Тройку лидеров замкнула Франция с результатом 165 баллов.

Для Naré эта победа стала результатом не первой попытки попасть на международную сцену. Певица четыре раза участвовала в национальном отборе на Детское Евровидение, прежде чем получила возможность представить свою страну.

Какое место заняла Украина на Детском Евровидении-2026

Представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. За исполнение песни Not A Lullaby украинская участница получила 38 баллов от национальных жюри и ещё 68 баллов от зрителей. Общий результат — 106 баллов.

После финала певица поблагодарила украинцев за поддержку и подчеркнула, что гордится своей командой. Она также рассказала о сложных условиях, в которых украинская делегация готовилась к выступлению.

— Украина приехала не только за первым местом, но и чтобы показать, что, наверное, из всей Европы мы готовились сложнее всего. Каждый день в укрытии, каждый день под обстрелами, нам было очень сложно, — поделилась Эрика.

Несмотря на девятое место, украинская певица получила поддержку слушателей, которые приняли участие в голосовании за её выступление.

Как Украина голосовала на Детском Евровидении-2026

Во время финала украинское национальное жюри отдало высшую оценку — 12 баллов — Польше. Страну представлял Wiktor Sas с песней Gravity. Баллы от Украины объявляла София Нерсесян, которая представляла страну на прошлогоднем конкурсе.

Среди стран, получивших высокие оценки от украинского жюри, также были Франция и Армения. Результаты голосования жюри и зрителей сформировали итоговую таблицу конкурса. Именно по сумме этих баллов определили победительницу и места всех участников.

Что известно об Эрике Колесниченко

Эрика Колесниченко — юная певица из Белой Церкви, которая начала заниматься вокалом в шестилетнем возрасте. Помимо музыки, она интересуется театром и верховой ездой, а также имеет собственную лошадь по имени Оски.

До участия в Детском Евровидении Эрика уже выступала на вокальных конкурсах. В частности, она стала лауреатом первой премии международного конкурса в Литве и завоевывала награды на всеукраинских фестивалях.

Песню Not A Lullaby для украинской участницы написала Светлана Тарабарова. Композиция призывает не бояться трудностей, верить в собственные силы и смело заявлять о себе.

Главное фото: Суспільне.

Напомним, стало известно, где пройдет песенный конкурс в следующем году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!