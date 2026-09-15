Кто стал музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2027: объявлено имя

Украина начинает подготовку к следующему международному песенному конкурсу. Стало известно, кто будет отвечать за музыкальную составляющую Национального отбора на Евровидение-2027. Во вторник, 15 сентября, Общественное объявило имя музыкального продюсера будущего отбора.

Кто будет музыкальным продюсером Нацотбора-2027

Им стал украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров, известный под сценическим именем Pianoбой. Он уже имеет опыт работы с Национальным отбором, поэтому в следующем году снова присоединится к формированию украинской заявки на международный конкурс.

Организаторы сообщили, что прием заявок от желающих принять участие в отборе стартует 15 сентября и продлится до 2 ноября 2026 года включительно.

— Музыкальным продюсером Национального отбора – 2027 стал музыкант и композитор Дмитрий Шуров. Подать заявку можно с 15 сентября до 2 ноября 2026 года включительно. Определение победителя состоится в феврале 2027 года в формате, который будет разработан с учетом рисков безопасности и возможных вызовов зимнего периода, — отметили в Общественном.

Читать по теме Украина на Евровидении-2027: когда стартует Нацотбор Прием заявок на Национальный отбор открывается 15 сентября и продлится до 2 ноября.

Продюсер Нацотбора-2027: какие голоса будет искать

Для Дмитрия Шурова это не первый опыт работы музыкальным продюсером Нацотбора. Музыкант признался, что рад снова присоединиться к проекту и уже готов искать артиста, который сможет достойно представить Украину.

По его словам, во время отбора не будет иметь принципиального значения, будет ли это сольный исполнитель, дуэт или группа, а также в каком музыкальном жанре он работает.

— Я рад снова стать музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2027. И сегодня я снова ищу артиста, который представит Украину на международной сцене. Соло, дуэт, группа, музыкальные стили неважны! Важны песня, настоящая харизма и голос, который сначала покорит украинцев, а затем в мае сердца европейцев! — подчеркнул музыкант.

Победителя украинского отбора планируют определить в феврале 2027 года. В то же время конкретный формат проведения конкурса пока не объявляли.

В Общественном объяснили, что формат будут определять с учетом ситуации с безопасностью и возможных вызовов зимнего периода. Именно победитель Национального отбора представит Украину на Евровидении-2027, которое состоится в мае.

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